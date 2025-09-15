Secciones
DeportesFútbol

Espió el celular de un hincha de Central en el partido contra Boca y un mensaje inesperado lo descolocó

La historia del hombre que perdió un diente mientras gritaba contra el árbitro se volvió viral en las redes sociales.

CURIOSO. Durante el partido, un hincha vivió una situación insólita mientras estaba en la tribuna. (Foto: Fotobaires - X/@barbatellicarc) CURIOSO. Durante el partido, un hincha vivió una situación insólita mientras estaba en la tribuna. (Foto: Fotobaires - X/@barbatellicarc)
Hace 1 Hs

Rosario Central y Boca Juniors empataron en un partido cargado de emociones en el Gigante de Arroyito. Sin embargo, una situación en la tribuna terminó robándose todas las miradas.

Un hincha canalla fue fotografiado mientras leía un mensaje en el celular de otro espectador. Lo que descubrió lo dejó sin palabras y lo compartió en la red X, donde se viralizó en segundos.

En la pantalla se leía la charla de un hombre con su esposa, quien le preguntaba cómo la estaba pasando. La respuesta fue inesperada: Cuando le grité al referí se me salió uno de los dientes, el izquierdo.

La publicación alcanzó casi 730 mil visitas y miles de reacciones. Los comentarios iban desde carcajadas hasta ironías sobre el arbitraje de Facundo Tello.

Espió el celular de un hincha de Central en el partido contra Boca y un mensaje inesperado lo descolocó

El partido que quedó en segundo plano

Aunque el encuentro dejó el recuerdo del gol olímpico de Ángel Di María, la anécdota del diente perdido terminó siendo el tema más comentado en las redes.

Temas Club Atlético Boca JuniorsAngel Di MaríaClub Atlético Rosario CentralFacundo TelloTorneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut
1

Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut

Sombras en el cielo: el helicóptero nocturno que despertó a Tucumán durante el fin de semana y generó preguntas
2

Sombras en el cielo: el helicóptero nocturno que despertó a Tucumán durante el fin de semana y generó preguntas

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes
3

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país
4

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país

Obediencia o castigo: la regla oculta en el fútbol argentino de Claudio Tapia
5

Obediencia o castigo: la regla oculta en el fútbol argentino de Claudio Tapia

¿Qué pasó con los fondos para la ciclovía entre El Cadillal y la Capital?
6

¿Qué pasó con los fondos para la ciclovía entre El Cadillal y la Capital?

Más Noticias
Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes

Sombras en el cielo: el helicóptero nocturno que despertó a Tucumán durante el fin de semana y generó preguntas

Sombras en el cielo: el helicóptero nocturno que despertó a Tucumán durante el fin de semana y generó preguntas

La decisión de Alpine que podría dejar a Franco Colapinto con una sanción en la Fórmula 1

La decisión de Alpine que podría dejar a Franco Colapinto con una sanción en la Fórmula 1

Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut

Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut

Con Franco García como figura, así quedó el 1x1 de San Martín en la goleada sobre Atlanta

Con Franco García como figura, así quedó el 1x1 de San Martín en la goleada sobre Atlanta

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país

San Martín de Tucumán se reencontró con su esencia y goleó por 4-0 a un Atlanta sorprendido

San Martín de Tucumán se reencontró con su esencia y goleó por 4-0 a un Atlanta sorprendido

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

Comentarios