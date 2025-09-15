Espió el celular de un hincha de Central en el partido contra Boca y un mensaje inesperado lo descolocó

Rosario Central y Boca Juniors empataron en un partido cargado de emociones en el Gigante de Arroyito. Sin embargo, una situación en la tribuna terminó robándose todas las miradas.
Un hincha canalla fue fotografiado mientras leía un mensaje en el celular de otro espectador. Lo que descubrió lo dejó sin palabras y lo compartió en la red X, donde se viralizó en segundos.
En la pantalla se leía la charla de un hombre con su esposa, quien le preguntaba cómo la estaba pasando. La respuesta fue inesperada: Cuando le grité al referí se me salió uno de los dientes, el izquierdo.
La publicación alcanzó casi 730 mil visitas y miles de reacciones. Los comentarios iban desde carcajadas hasta ironías sobre el arbitraje de Facundo Tello.
El partido que quedó en segundo plano
Aunque el encuentro dejó el recuerdo del gol olímpico de Ángel Di María, la anécdota del diente perdido terminó siendo el tema más comentado en las redes.