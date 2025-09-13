Secciones
Netflix anunció la película "El botín", con Ben Affleck y Matt Damon, para enero de 2026

Dos figuras de Hollywood juntas en una historia cargada de tensión y dilemas éticos, basada en hechos reales.

Hace 1 Hs

La plataforma de streaming no solo renueva su catálogo mes a mes, sino que ya adelanta algunos de los estrenos que marcarán agenda el próximo año. Uno de los más esperados es El botín, un thriller policiaco protagonizado por Ben Affleck y Matt Damon, que llegará a Netflix el 16 de enero de 2026.

La película, inspirada en hechos reales, narra la historia de un grupo de policías de Miami que, en medio de un operativo, descubren millones de dólares en un depósito abandonado. La trama plantea un dilema moral: ¿qué hacer con el dinero encontrado? A partir de allí, se desarrolla un juego de lealtades, sospechas y tensiones donde nadie sabe en quién confiar.

Netflix anunció la película El botín, con Ben Affleck y Matt Damon, para enero de 2026

La dirección y el guion están a cargo de Joe Carnahan, reconocido por su estilo intenso y cargado de acción, lo que anticipa una narrativa con suspenso, humor ácido y giros inesperados.

El elenco se completa con Steven Yeun, Teyana Taylor, Catalina Sandino Moreno, Néstor Carbonell y Kyle Chandler, bajo la producción de Artists Equity, la compañía fundada por Affleck y Damon.

Con esta apuesta, Netflix busca abrir el 2026 con un título de peso que combina estrellas de Hollywood, una historia atrapante y un equipo creativo de alto nivel.

Sinopsis oficial de Netflix:
“Un grupo de agentes de policía de Miami descubre millones de dólares en un depósito abandonado. Cuando se corre el rumor, la lealtad se diluye y nadie sabe en quién confiar.”

