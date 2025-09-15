La aerolínea "más elegante del mundo" que trasladó a numerosas celebridades, volvió a operar tras 34 años

La ambición de Carter es recrear Pan Am como una "marca icónica en la aviación que explora todo tipo de direcciones de estilo de vida en relación con los viajes y el turismo". Esto incluye la apertura el próximo año de un hotel Pan Am en Los Ángeles, operado por Hilton, y un "teatro con cena" inmersivo donde los huéspedes cenarán en una réplica de un Boeing 747, atendidos por personal vestido al estilo de los años 70.