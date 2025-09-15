La aerolínea "más elegante del mundo" que trasladó a numerosas celebridades, volvió a operar tras 34 años

Pan Am, la legendaria aerolínea que una vez simbolizó el lujo y la exclusividad en los cielos, volvió a operar después de múltiples incidentes. Tras su último vuelo en 1991, la marca favorita de la élite de Hollywood como Humphrey Bogart, Paul McCartney y Paul Newman, resurgió con una propuesta que busca revivir sus tiempos de auge en la aviación.
Fundada en 1927, Pan American Airways fue la primera en introducir el Boeing 747 y en ofrecer un servicio a destinos exóticos como Hong Kong o Río de Janeiro. Su desaparición en 1991 fue el resultado de la desregulación, altos costos de combustible y deudas crecientes, exacerbadas por el trágico atentado de Lockerbie en 1988. Pero ahora, bajo la dirección de Craig Carter, quien adquirió la marca en 2024, el sueño de Pan Am vuelve a tomar vuelo.
El regreso de Pan Am
Durante el verano del hemisferio norte, la aerolínea lanzó su primera experiencia de lujo: un vuelo chárter de 12 días que recreó las rutas transatlánticas originales, con paradas en Bermudas, Lisboa, Marsella, Londres y Shannon. Treinta y cinco pasajeros pagaron alrededor de U$S 67.993,25 cada uno por este viaje exclusivo. La demanda fue tal que los pasajes se agotaron en solo tres días, demostrando una "demanda significativa por la nostalgia de viajar", según Carter.
La experiencia fue inmersiva, con la tripulación luciendo el icónico uniforme azul cielo. Carter describió el evento como "increíble, y emotivo en gran medida", con clientes que incluso deseaban "simplemente dormir en el avión y no bajarse".
Un segundo viaje, aún más ambicioso, está previsto para abril de 2026, partiendo de San Francisco hacia destinos en Japón, Camboya, Singapur, Australia y Nueva Zelanda, con un costo estimado de U$S 95.000 por pasajero.
El futuro: ¿solo primera clase?
El objetivo de Pan Am es ir más allá de los chárteres y establecer un servicio de vuelos regulares. Craig Carter planea adquirir cuatro Airbus A320 y quizás un Boeing 757 y un A330 para viajes de larga distancia. "Queremos ser una aerolínea premium que ofrezca un producto premium", afirmó Carter. Incluso si se ofreciera clase económica, la separación entre asientos sería "significativa". Los primeros vuelos regulares transcontinentales entre ciudades estadounidenses de alto perfil como Miami-Los Ángeles se esperan para el próximo verano.
La ambición de Carter es recrear Pan Am como una "marca icónica en la aviación que explora todo tipo de direcciones de estilo de vida en relación con los viajes y el turismo". Esto incluye la apertura el próximo año de un hotel Pan Am en Los Ángeles, operado por Hilton, y un "teatro con cena" inmersivo donde los huéspedes cenarán en una réplica de un Boeing 747, atendidos por personal vestido al estilo de los años 70.
Miradas poco optimistas
Sin embargo, no todos comparten el optimismo. John Grant, analista de OAG Aviation, señala que "los costos de inicio, la intensa competencia y todos los requisitos operativos continuos hacen que una idea así sea improbable". Gilbert Ott, de God Save the Points, advierte que "ni la nostalgia ni la marca por sí sola llenará aviones para siempre". A pesar de los desafíos, Carter insiste en que la gente "cree de todo corazón que va a tener una experiencia grandiosa cuando viaje con Pan Am".