Aerolíneas Argentinas anuncia vuelos directos a Aruba, un paraíso del Caribe

La ruta estará disponible durante la temporada alta de verano, entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2026.

Hace 1 Hs

Aerolíneas Argentinas anunció una novedad histórica: por primera vez operará vuelos directos a Aruba, uno de los destinos más paradisíacos del Caribe, desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. La ruta estará disponible durante la temporada alta de verano, entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2026.

Nuevas frecuencias hacia el Caribe

El servicio contará con tres frecuencias semanales que conectarán las tres ciudades argentinas con Aruba, siempre con regreso a la capital. Además, habrá vuelos directos exclusivos:

Mendoza – Aruba, los viernes.

Córdoba – Aruba, los jueves.

La tarifa inicial anunciada será de 799 dólares más impuestos y tasas para un pasaje ida y vuelta desde cualquiera de las tres provincias. Los boletos ya están disponibles en los canales de venta oficiales de la aerolínea.

Aruba, un destino soñado

El lanzamiento responde al crecimiento de la demanda de argentinos que eligen las playas del Caribe. Aruba ofrece clima cálido todo el año, hoteles de distintas categorías, reconocida gastronomía y actividades deportivas y culturales.

Entre sus playas más populares se destacan:

Eagle Beach y Palm Beach: ideales para nadar y deportes acuáticos, con arena blanca y aguas turquesas.

Baby Beach: aguas poco profundas y tranquilas, perfecta para familias y snorkel.

Arashi Beach: recomendada para buceo gracias a sus arrecifes cercanos.

Crece el turismo argentino al Caribe

El Caribe se consolidó como tendencia entre los viajeros del país. En la última temporada invernal, Punta Cana registró un crecimiento del 77% en pasajeros argentinos respecto al año anterior, mientras que Cancún tuvo un aumento del 11%.

Con esta nueva ruta a Aruba, Aerolíneas Argentinas amplía su red internacional, que ya incluye vuelos desde Tucumán y Salta a Florianópolis, en Brasil, durante el verano.

Una estrategia integral de expansión

La aerolínea de bandera busca consolidarse como motor del turismo con:

Promociones y financiación local.

Beneficios exclusivos para socios Aerolíneas Plus.

Conexiones regionales e internacionales con tarifas competitivas.

Según datos de la Asociación de Líneas Aéreas de América Latina y el Caribe (ALTA), Argentina fue el país con mayor crecimiento de tráfico aéreo en la región durante julio de 2025, con un 6% más que en 2019 y 19 millones de pasajeros acumulados entre enero y julio (+14,7% respecto a 2024).

