Secciones
DeportesFútbol

Indignación en el fútbol brasileño: la hija de un reconocido arquero de Atlético Mineiro habría sido acosada a la salida del estadio

El club expresó su apoyo al guardameta y anunció que trabajará junto a las autoridades para identificar a los responsables del hostigamiento ocurrido en el Arena MRV.

FUERTE REPUDIO. Everson denunció el hostigamiento que sufrió su familia tras el partido con Santos. FUERTE REPUDIO. Everson denunció el hostigamiento que sufrió su familia tras el partido con Santos.
Hace 1 Hs

Un empate que dejó sabor amargo en lo deportivo terminó con un episodio mucho más grave en lo humano. Everson, arquero y referente de Atlético Mineiro, denunció que su hija Rafaela, de 13 años, fue víctima de acoso sexual por parte de algunos hinchas del propio club en las inmediaciones del Arena MRV, apenas terminó el partido frente a Santos que finalizó 1 a 1.

El guardameta relató en sus redes sociales que, cuando su esposa y la adolescente se disponían a subir al auto en el estacionamiento reservado para jugadores y familiares, un grupo de simpatizantes comenzó a gritar comentarios ofensivos hacia la menor. “No fueron insultos dirigidos a mí personalmente ni a mi trabajo, sino acoso personal, incluso sexual, a una niña de 13 años. Estoy seguro de que todos están de acuerdo en que las familias no tienen nada que ver con las críticas al fútbol”, expresó el arquero en una historia de Instagram.

La esposa del futbolista fue testigo directo del acoso y también salió a denunciar la situación. “Mi hija salió del coche para decirme que estaban insultando. Me pidió que avisara a seguridad para intentar contener la situación. Estos hombres empezaron a hablar de ella. Su cuerpo y su apariencia eran los temas principales”, detalló.

EN FAMILIA. La foto del arquero con su hija recobró fuerza luego del episodio denunciado en el Arena MRV. EN FAMILIA. La foto del arquero con su hija recobró fuerza luego del episodio denunciado en el Arena MRV.

El respaldo del club

Atlético Mineiro reaccionó de inmediato y emitió un comunicado en el que se solidarizó con el arquero y su familia. “Este comportamiento es inaceptable y no representa a los fanáticos del Mineiro. El club colaborará con las autoridades de seguridad para identificar a los infractores y hacerlos responsables penalmente, y adoptará las medidas administrativas apropiadas”, aseguró la institución en su cuenta oficial de X.

En lo estrictamente futbolístico, el empate ante Santos complicó el presente del Mineiro. El equipo se encuentra en el puesto 13 del Brasileirao, apenas a cuatro unidades de la zona de descenso y lejos de los lugares de clasificación a las copas internacionales.

Everson dejó en claro que no permitirá que lo ocurrido quede en el olvido. “Expreso mi indignación y tengo la seguridad de que buscaremos las vías legales para que este acto no quede impune”, remarcó.

Temas BrasilClube Atlético MineiroBrasileirao
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El insólito testamento que convertiría a Neymar en heredero de una fortuna millonaria

El insólito testamento que convertiría a Neymar en heredero de una fortuna millonaria

Insólito pedido de Flamengo: lanzó una campaña para que la ONU lo reconozca como nación

Insólito pedido de Flamengo: lanzó una campaña para que la ONU lo reconozca como nación

Lo más popular
Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut
1

Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut

Sombras en el cielo: el helicóptero nocturno que despertó a Tucumán durante el fin de semana y generó preguntas
2

Sombras en el cielo: el helicóptero nocturno que despertó a Tucumán durante el fin de semana y generó preguntas

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes
3

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país
4

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta
5

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

Milei presentará el Presupuesto 2026 por cadena nacional y ratificará su rumbo fiscal
6

Milei presentará el Presupuesto 2026 por cadena nacional y ratificará su rumbo fiscal

Más Noticias
Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes

Sombras en el cielo: el helicóptero nocturno que despertó a Tucumán durante el fin de semana y generó preguntas

Sombras en el cielo: el helicóptero nocturno que despertó a Tucumán durante el fin de semana y generó preguntas

La decisión de Alpine que podría dejar a Franco Colapinto con una sanción en la Fórmula 1

La decisión de Alpine que podría dejar a Franco Colapinto con una sanción en la Fórmula 1

Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut

Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut

Con Franco García como figura, así quedó el 1x1 de San Martín en la goleada sobre Atlanta

Con Franco García como figura, así quedó el 1x1 de San Martín en la goleada sobre Atlanta

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país

San Martín de Tucumán se reencontró con su esencia y goleó por 4-0 a un Atlanta sorprendido

San Martín de Tucumán se reencontró con su esencia y goleó por 4-0 a un Atlanta sorprendido

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

Comentarios