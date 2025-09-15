Indignación en el fútbol brasileño: la hija de un reconocido arquero de Atlético Mineiro habría sido acosada a la salida del estadio

Un empate que dejó sabor amargo en lo deportivo terminó con un episodio mucho más grave en lo humano. Everson, arquero y referente de Atlético Mineiro, denunció que su hija Rafaela, de 13 años, fue víctima de acoso sexual por parte de algunos hinchas del propio club en las inmediaciones del Arena MRV, apenas terminó el partido frente a Santos que finalizó 1 a 1.
El guardameta relató en sus redes sociales que, cuando su esposa y la adolescente se disponían a subir al auto en el estacionamiento reservado para jugadores y familiares, un grupo de simpatizantes comenzó a gritar comentarios ofensivos hacia la menor. “No fueron insultos dirigidos a mí personalmente ni a mi trabajo, sino acoso personal, incluso sexual, a una niña de 13 años. Estoy seguro de que todos están de acuerdo en que las familias no tienen nada que ver con las críticas al fútbol”, expresó el arquero en una historia de Instagram.
La esposa del futbolista fue testigo directo del acoso y también salió a denunciar la situación. “Mi hija salió del coche para decirme que estaban insultando. Me pidió que avisara a seguridad para intentar contener la situación. Estos hombres empezaron a hablar de ella. Su cuerpo y su apariencia eran los temas principales”, detalló.
El respaldo del club
Atlético Mineiro reaccionó de inmediato y emitió un comunicado en el que se solidarizó con el arquero y su familia. “Este comportamiento es inaceptable y no representa a los fanáticos del Mineiro. El club colaborará con las autoridades de seguridad para identificar a los infractores y hacerlos responsables penalmente, y adoptará las medidas administrativas apropiadas”, aseguró la institución en su cuenta oficial de X.
O AtlÃ©tico manifesta apoio ao goleiro Everson, cuja filha de 13 anos foi vÃtima de importunaÃ§Ã£o, hoje, na saÃda da Arena MRV.— AtlÃ©tico (@Atletico) September 15, 2025
Esse comportamento Ã© inaceitÃ¡vel e nÃ£o representa a torcida do Galo.
O Clube irÃ¡ colaborar com as autoridades de seguranÃ§a para a identificaÃ§Ã£o dosâ¦ pic.twitter.com/wZG1rbdrDw
En lo estrictamente futbolístico, el empate ante Santos complicó el presente del Mineiro. El equipo se encuentra en el puesto 13 del Brasileirao, apenas a cuatro unidades de la zona de descenso y lejos de los lugares de clasificación a las copas internacionales.
Everson dejó en claro que no permitirá que lo ocurrido quede en el olvido. “Expreso mi indignación y tengo la seguridad de que buscaremos las vías legales para que este acto no quede impune”, remarcó.