Indignación en el fútbol brasileño: la hija de un reconocido arquero de Atlético Mineiro habría sido acosada a la salida del estadio

El guardameta relató en sus redes sociales que, cuando su esposa y la adolescente se disponían a subir al auto en el estacionamiento reservado para jugadores y familiares, un grupo de simpatizantes comenzó a gritar comentarios ofensivos hacia la menor. “No fueron insultos dirigidos a mí personalmente ni a mi trabajo, sino acoso personal, incluso sexual, a una niña de 13 años. Estoy seguro de que todos están de acuerdo en que las familias no tienen nada que ver con las críticas al fútbol”, expresó el arquero en una historia de Instagram.