Jorge Sampaoli regresa al fútbol brasileño: será DT de un finalista de la Copa Libertadores

Jorge Sampaoli está de regreso en el fútbol brasileño. A los 65 años, el ex técnico de la Selección argentina asumirá nuevamente en Atlético Mineiro, club al que ya dirigió en 2020 y con el que conquistó el Campeonato Estadual. Su arribo se da luego del despido de Cuca, uno de los entrenadores más importantes en la historia del “Galo”, que dejó el cargo el último viernes tras una serie de malos resultados.
El vínculo de Sampaoli se extenderá hasta diciembre de 2027 y, según la prensa brasileña, tendrá un salario de U$S 3,5 millones anuales. Esa cifra lo ubica como el segundo entrenador mejor pago del Brasileirao, sólo detrás del portugués Abel Ferreira, multicampeón con Palmeiras.
El retorno del casildense despierta expectativas en Belo Horizonte. En su primer ciclo al frente del Mineiro, entre 2020 y 2021, disputó 45 partidos con un balance de 26 triunfos, 9 empates y 10 derrotas, logrando el 64% de los puntos en juego. Ahora vuelve con un desafío mucho más complejo: levantar a un equipo que ocupa el puesto 14 de la liga con 24 puntos, apenas dos por encima de la zona de descenso.
Además, Atlético Mineiro afronta dos frentes clave. En el plano internacional, está clasificado a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Bolívar el 17 y el 24 de septiembre. En el plano local, deberá revertir un 0-2 contra Cruzeiro en la Copa de Brasil, serie que marcaría el estreno oficial de Sampaoli en el banco.
El recorrido del argentino es tan amplio como controvertido. Tras dirigir en Perú y brillar en la Universidad de Chile con la Copa Sudamericana 2011, conquistó la Copa América 2015 con la “Roja”. Su paso por la Selección argentina quedó marcado por la clasificación agónica a Rusia 2018 y la eliminación en octavos. Luego continuó en Europa, con experiencias en Sevilla, Olympique de Marsella y Stade Rennes, además de sus etapas en Santos y Flamengo en Brasil.
Atlético Mineiro lo presenta como la gran apuesta para recuperar el protagonismo. “Él está de vuelta”, anunció el club en sus redes sociales, acompañado de imágenes del técnico. El desafío, esta vez, será mayor: rearmar un plantel golpeado y devolver al “Galo” a los primeros planos, en un Brasileirao cada vez más competitivo.