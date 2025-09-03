Jorge Sampaoli regresa al fútbol brasileño: será DT de un finalista de la Copa Libertadores

Jorge Sampaoli está de regreso en el fútbol brasileño. A los 65 años, el ex técnico de la Selección argentina asumirá nuevamente en Atlético Mineiro, club al que ya dirigió en 2020 y con el que conquistó el Campeonato Estadual. Su arribo se da luego del despido de Cuca, uno de los entrenadores más importantes en la historia del “Galo”, que dejó el cargo el último viernes tras una serie de malos resultados.