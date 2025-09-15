José Ascárate: “No se trata solo de accesos puntuales; vamos a iluminar de manera continua desde el Mercofrut hasta El Cadillal”

En medio de los reclamos por mayor seguridad vial en Tucumán, el Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSEPT) anunció el inicio del proyecto para dotar de iluminación continua a uno de los tramos más transitados y a la vez más peligrosos: los 27 kilómetros que unen El Cadillal con el Mercofrut.
“No se trata solo de iluminar accesos puntuales, sino de una iluminación continua a lo largo de toda la autopista”, remarcó a LA GACETA el vocal del ERSEPT, Ricardo Ascárate. El plan, contó, contempla la instalación de unas 900 columnas, entre simples y dobles, con postes de 12 metros de altura y lámparas de 195 vatios, distribuidos cada 25 metros.
La obra abarcará desde el acceso sur del Mercofrut hasta más allá de "la cuesta del 25", incluyendo los cruces principales: acceso a El Cadillal, Los Nogales, Tafí Viejo y la avenida Circunvalación.
Inversión y financiamiento
El costo estimado ronda los 6,5 millones de dólares, que se financiarán con el plan de inversiones de la distribuidora provincial de energía. La ejecución se prevé en un año, aunque Ascárate advirtió que el principal desafío no es técnico ni financiero, sino el alto nivel de vandalismo que afecta este tipo de obras.
“Cada año se pierden entre 1,5 y 2 millones de dólares por robo de cables y destrucción de artefactos. Es gravísimo”, señaló. Para enfrentar esta situación, se conformará un consejo de intendentes y delegados comunales que trabajará junto a la policía vial y el Ministerio de Seguridad en un sistema de custodia y mantenimiento.
Obras que debería hacer la Nación
Ascárate también dijo que gran parte de la traza corresponde a rutas nacionales, bajo concesión y con peaje, pero sin mantenimiento. “La provincia asume estas obras porque se trata de la seguridad de los tucumanos. Hasta que el presidente entienda que la obra pública no es un gasto, sino una inversión, vamos a seguir haciéndonos cargo”, afirmó.
En ese sentido, recordó que cada accidente por falta de infraestructura representa costos millonarios para el Estado y un daño irreparable para las familias afectadas.
Próximos pasos
El funcionario adelantó que la provincia busca replicar este esquema en toda la red de autopistas que atraviesan el Gran San Miguel de Tucumán, con el objetivo de que Tucumán se convierta en “la primera provincia con todas sus autopistas iluminadas”.