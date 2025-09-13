Leyeron el testamento de Giorgio Armani: ¿quién heredará la fortuna de 12.000 millones de euros?

Leo Dell’Orco, el principal heredero de Giorgio Armani

La pareja del diseñador, a quien le llevaba casi 20 años, se quedó con el 40% de los derechos de la empresa del diseñador. El 30% será de la Fundación Armani, que quedará al frente de algunas de las principales decisiones de la casa de moda: se dividen allí un 15% para cada uno de los sobrinos, Silvana Armani –directora de la línea femenina– y Andrea Camerana. A su hermana Rosanna y su sobrina Roberta les legó el 15% de la empresa, pero sin derecho a voto.