Secciones
EconomíaNoticias económicas

Mercado Pago lanza créditos a tasa 0% para emprendedores

La billetera virtual ofrece préstamos de hasta $ 10 millones para vendedores y prestadores de servicios.

CRÉDITO RÁPIDO Y SIN INTERESES. La plataforma busca apoyar a los negocios digitales que necesitan capital inmediato. / ARCHIVO LA GACETA CRÉDITO RÁPIDO Y SIN INTERESES. La plataforma busca apoyar a los negocios digitales que necesitan capital inmediato. / ARCHIVO LA GACETA
Hace 1 Hs

Mercado Pago, la billetera digital de Mercado Libre, lanzó una nueva línea de créditos a tasa cero destinada a emprendedores, vendedores y prestadores de servicios. Los préstamos pueden alcanzar hasta $ 10 millones, se acreditan de manera inmediata, y tienen plazos de devolución de entre 1 y 4 semanas.

Desde la compañía explicaron que la iniciativa busca fortalecer el capital de trabajo de los pequeños y medianos negocios digitales, sobre todo en un contexto donde el acceso al financiamiento tradicional presenta trabas y demoras.

Requisitos para acceder al crédito

El beneficio no está disponible para todos los usuarios. Mercado Pago establece ciertas condiciones. Y el sistema evalúa de manera automática el comportamiento financiero y comercial de cada usuario, actualizándose periódicamente

Volumen de ventas: al menos dos meses consecutivos con ventas promedio de $ 50.000 o más realizadas en Mercado Libre o cobradas mediante la app.

Historial positivo: cumplimiento en créditos anteriores dentro de la plataforma.

Reputación comercial: para vendedores de Mercado Libre, mantener buenas calificaciones en tiempos de entrega, atención al cliente y satisfacción de compradores.

Cómo solicitar el crédito

El proceso es 100% digital y se ejecuta mediante la app de Mercado Pago:

1. Ingresar a la sección “Créditos” y verificar si la opción está habilitada.

2. Seleccionar monto y plazo de devolución.

3. Aceptar la propuesta que llega por app o correo electrónico.

Una vez aprobada, la suma se acredita en la billetera virtual y puede utilizarse para pagar proveedores, contratar servicios o transferir a cuentas bancarias vinculadas.

Este programa forma parte de la estrategia “Dinero Plus”, que busca impulsar el crecimiento de los pequeños negocios del ecosistema de Mercado Libre. La propuesta ofrece rapidez, flexibilidad y menores requisitos, frente a los trámites, garantías y tiempos de aprobación del sistema bancario.

Para los emprendedores digitales, este crédito representa una herramienta inmediata para sostener y expandir su operación, sin necesidad de recurrir a préstamos tradicionales.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas Mercado LibreJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Las billeteras virtuales cobrarán Ingresos Brutos: ¿qué usuarios estarán afectados?

Las billeteras virtuales cobrarán Ingresos Brutos: ¿qué usuarios estarán afectados?

Lo más popular
Déficit cero y “doctrina Bukele”: las dos anclas de Javier Milei para la batalla electoral
1

Déficit cero y “doctrina Bukele”: las dos anclas de Javier Milei para la batalla electoral

Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: “Lo peor ya pasó”
2

Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: “Lo peor ya pasó”

Fue un llamado casi de socorro: el análisis político y económico del discurso de Javier Milei
3

"Fue un llamado casi de socorro": el análisis político y económico del discurso de Javier Milei

Yerba Buena: el Gobierno propone articular barrios privados con barrios populares
4

Yerba Buena: el Gobierno propone articular barrios privados con barrios populares

El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá nuboso y la temperatura en aumento
5

El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá nuboso y la temperatura en aumento

“Una decisión muy valiente”: Axel Kicillof dijo que no se arrepiente de la expropiación de YPF
6

“Una decisión muy valiente”: Axel Kicillof dijo que no se arrepiente de la expropiación de YPF

Más Noticias
Impulsado por Atlético Tucumán, podría nacer el barrio 25 de Mayo en Villa 9 de Julio

Impulsado por Atlético Tucumán, podría nacer el barrio 25 de Mayo en Villa 9 de Julio

Presupuesto 2026: por qué Javier Milei le bajó el tono a su discurso

Presupuesto 2026: por qué Javier Milei le bajó el tono a su discurso

El gobierno de Milei amplía la emisión de deuda para canje con el BCRA por U$S2.500 millones

El gobierno de Milei amplía la emisión de deuda para canje con el BCRA por U$S2.500 millones

“Una decisión muy valiente”: Axel Kicillof dijo que no se arrepiente de la expropiación de YPF

“Una decisión muy valiente”: Axel Kicillof dijo que no se arrepiente de la expropiación de YPF

Fue un llamado casi de socorro: el análisis político y económico del discurso de Javier Milei

"Fue un llamado casi de socorro": el análisis político y económico del discurso de Javier Milei

Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: “Lo peor ya pasó”

Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: “Lo peor ya pasó”

El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá nuboso y la temperatura en aumento

El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá nuboso y la temperatura en aumento

Yerba Buena: el Gobierno propone articular barrios privados con barrios populares

Yerba Buena: el Gobierno propone articular barrios privados con barrios populares

Comentarios