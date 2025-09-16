Mercado Pago lanza créditos a tasa 0% para emprendedores

Mercado Pago, la billetera digital de Mercado Libre, lanzó una nueva línea de créditos a tasa cero destinada a emprendedores, vendedores y prestadores de servicios. Los préstamos pueden alcanzar hasta $ 10 millones, se acreditan de manera inmediata, y tienen plazos de devolución de entre 1 y 4 semanas.
Desde la compañía explicaron que la iniciativa busca fortalecer el capital de trabajo de los pequeños y medianos negocios digitales, sobre todo en un contexto donde el acceso al financiamiento tradicional presenta trabas y demoras.
Requisitos para acceder al crédito
El beneficio no está disponible para todos los usuarios. Mercado Pago establece ciertas condiciones. Y el sistema evalúa de manera automática el comportamiento financiero y comercial de cada usuario, actualizándose periódicamente
Volumen de ventas: al menos dos meses consecutivos con ventas promedio de $ 50.000 o más realizadas en Mercado Libre o cobradas mediante la app.
Historial positivo: cumplimiento en créditos anteriores dentro de la plataforma.
Reputación comercial: para vendedores de Mercado Libre, mantener buenas calificaciones en tiempos de entrega, atención al cliente y satisfacción de compradores.
Cómo solicitar el crédito
El proceso es 100% digital y se ejecuta mediante la app de Mercado Pago:
1. Ingresar a la sección “Créditos” y verificar si la opción está habilitada.
2. Seleccionar monto y plazo de devolución.
3. Aceptar la propuesta que llega por app o correo electrónico.
Una vez aprobada, la suma se acredita en la billetera virtual y puede utilizarse para pagar proveedores, contratar servicios o transferir a cuentas bancarias vinculadas.
Este programa forma parte de la estrategia “Dinero Plus”, que busca impulsar el crecimiento de los pequeños negocios del ecosistema de Mercado Libre. La propuesta ofrece rapidez, flexibilidad y menores requisitos, frente a los trámites, garantías y tiempos de aprobación del sistema bancario.
Para los emprendedores digitales, este crédito representa una herramienta inmediata para sostener y expandir su operación, sin necesidad de recurrir a préstamos tradicionales.