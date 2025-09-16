Mercado Pago lanza créditos a tasa 0% para emprendedores

Mercado Pago, la billetera digital de Mercado Libre, lanzó una nueva línea de créditos a tasa cero destinada a emprendedores, vendedores y prestadores de servicios. Los préstamos pueden alcanzar hasta $ 10 millones, se acreditan de manera inmediata, y tienen plazos de devolución de entre 1 y 4 semanas.