Celeste Cid respondió enojada a las críticas por su “nueva cara” y destacó su edad

“Hay que restaurar la pena de muerte y condenar al que le tocó la cara a Celeste Cid” fue uno de los comentarios más tranquilos que circularon en las redes sociales luego de la aparición de la actriz en un stream de Urbana Play. Pero, después de días en que las críticas no hicieron más que crecer, Cid explotó.
“Miren que yo respeto los cuerpos y ganas de otros de realizarse lo que quieran. Pero al cirujano de Celeste Cid lo quiero preso y con cadena perpetua”. Ese fue el tono con que se manejaron todos los comentarios que se hicieron sobre el rostro de la actriz. Las fotos y capturas en que se ve su rostro claramente con una forma diferente a la jovialidad que tenía hace algunos años, no dejaron de circular.
El descargo de Celeste Cid: habló sobre las cirugías
En su cuenta de Instagram, Celeste Cid hizo un extenso posteo en historias, por lo que pudo verse solo durante 24 horas. Pero los usuarios hicieron captura del mensaje que empezó a difundirse nuevamente. En primer lugar, la actriz se deshizo en agradecimientos por el acompañamiento de sus 30 años de carrera. “Me llena de alegría saberlos ahí, que sigan recordando personajes, frases, historias. Se siente muy linda esa cercanía, gracias por el amor”, escribió.
Pero después hizo referencia a las críticas. “Leí algunos comentarios, sobre tod hablando de cuestiones estéticas”, manifestó y citó uno en el que hablaban de que ya no tenía la cara como a sus 20 años. “No quería dejarlo pasar porque creo que hay un tema ahí por debajo que, como mujer, por supuesto me convoca”, amplió.
Celeste Cid habló de los mandatos que recaen sobre las mujeres
“Pretender que tengamos la misma cara para siempre, además de cruel, es imposible”, sentenció la actriz y aseguró no tener cirugías. “Soy una mujer de casi 42 años y me parece justo que las mujeres podamos crecer en paz”, agregó, en relación a los cambios físicos que se vieron durante el programa en el que fue entrevistada.
También reparó en el origen de las críticas que salen principalmente de otras mujeres y que no hace más que evidenciar el mandato que les recae: “No se nos está permitido envejecer”. “No hay manera de frenar eso, abracemos el tiempo, incluso el que le dedicamos a escribir mensajes a otros, también es tiempo de nuestras propias vidas”, reflexionó.