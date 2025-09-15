Celeste Cid respondió enojada a las críticas por su “nueva cara” y destacó su edad

“Miren que yo respeto los cuerpos y ganas de otros de realizarse lo que quieran. Pero al cirujano de Celeste Cid lo quiero preso y con cadena perpetua”. Ese fue el tono con que se manejaron todos los comentarios que se hicieron sobre el rostro de la actriz. Las fotos y capturas en que se ve su rostro claramente con una forma diferente a la jovialidad que tenía hace algunos años, no dejaron de circular.