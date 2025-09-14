Video: River Plate ganó en La Plata y es puntero en la zona “B” del Clausura

River se llevó un triunfo importante en La Plata al vencer 2-1 a Estudiantes, resultado que le permite llegar con confianza al cruce de cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras. El equipo de Marcelo Gallardo mostró dos caras: una primera parte en la que fue contundente y dominador, y otra en la que debió resistir con un hombre menos tras la expulsión de Lucas Martínez Quarta.
El partido comenzó de la mejor manera para la visita. Apenas a los seis minutos, Giuliano Galoppo abrió el marcador tras una precisa definición que silenció al estadio UNO. Poco después, Ignacio Fernández amplió diferencias con un tanto que inicialmente fue anulado por una supuesta mano, pero que el VAR corrigió validando la jugada.
Estudiantes, que presentó a la mayoría de sus titulares pensando también en su cruce de Libertadores ante Flamengo, no lograba reaccionar en ese primer tramo. River encontraba espacios y generaba peligro en cada avance, pero el escenario cambió a los 39 minutos, cuando Martínez Quarta vio la segunda amarilla y dejó a su equipo con 10 jugadores. Desde entonces, el local asumió el protagonismo y empujó con insistencia.
La segunda mitad fue una muestra de resistencia por parte del conjunto de Núñez, que se replegó y apostó a los contragolpes. El “Pincha” acumuló situaciones, aunque con poca claridad en la definición. Recién en el descuento, a los 91 minutos, Santiago Núñez descontó para darle emoción al cierre, pero ya no había tiempo para más.
“Nacho” Fernández, uno de los protagonistas de la noche, destacó la importancia de haber conseguido la victoria en un contexto tan exigente. “Sabíamos que iba a ser un partido duro. Por suerte pudimos aguantar”, analizó. Además, reconoció que el triunfo llega en un momento especial: “Le doy mucho valor porque nos da confianza antes de una serie de Copa Libertadores”.
River alcanzó los 18 puntos en la cima del Grupo B del Torneo Clausura y mira con optimismo el cruce copero ante Palmeiras, que llega en gran forma tras golear a Inter de Porto Alegre. Fernández fue claro al respecto: “¿Si Palmeiras es favorito? En eso no nos fijamos. Tenemos un gran equipo y muchas cosas por mejorar. Va a ser una serie muy difícil, como todas las de Copa”, finalizó.