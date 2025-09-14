Video: River Plate ganó en La Plata y es puntero en la zona “B” del Clausura

River se llevó un triunfo importante en La Plata al vencer 2-1 a Estudiantes, resultado que le permite llegar con confianza al cruce de cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras. El equipo de Marcelo Gallardo mostró dos caras: una primera parte en la que fue contundente y dominador, y otra en la que debió resistir con un hombre menos tras la expulsión de Lucas Martínez Quarta.