Secciones
SociedadTecnología

¿Cómo resolvió WhatsApp el problema de la doble tilde azul?

La marca de lectura de la aplicación había estado generando dolores de cabeza para algunos usuarios.

¿Cómo resolvió Whatsapp el problema de la doble tilde azul? ¿Cómo resolvió Whatsapp el problema de la doble tilde azul?
Hace 23 Min

La doble tilde de WhatsApp mantiene divididos a sus usuarios desde su lanzamiento en 2014. Una señal de lectura o una ofensa si el mensaje no es respondido, hay quienes aman y detestan esta función de la aplicación de mensajería que ahora está sufriendo modificaciones por problemas con sus icónicos colores.

Whatsapp incorpora 164 emojis nuevos: ¿cuáles son y por qué necesitás usarlos?

Whatsapp incorpora 164 emojis nuevos: ¿cuáles son y por qué necesitás usarlos?

En la versión beta de Whatsapp, donde se experimentan funciones antes de lanzarlas al público general, los usuarios podían elegir el tema que prefirieran para sus conversaciones, sin embargo, esto presentaba un problema: las confirmaciones de lectura no podían distinguirse claramente, lo que llevó a la plataforma a buscar colores alternativos.

Unificación en las tildes azules, la solución de Whatsapp

Los usuarios se encontraron con la dificultad de determinar si un mensaje era leído o no, ya que las famosas tildes azules se confundían con los fondos de tonalidades similares. Whastsapp probó con una solución de color balnco que no funcionó y ahora están probando una unificación.

Luego de pruebas con los colores de los distintos temas, Whatsapp mantendrá el característico tono azul. De acuerdo con un informe de WABetaInfo, las más recientes actualizaciones de las betas de WhatsApp en iOS y Android implementan las confirmaciones de lectura azules en todas las versiones de chat. No importa si el fondo es rosa o del mismo azul, todas las tildes mantienen su color original, que indica que el mensaje fue leído.

Anteriormente, en ciertos temas de chat esas marcas se mostraban en color blanco, porque el azul no armonizaba con las tonalidades de algunas burbujas de chat personalizadas. Por otra parte, cuando los mensajes no habían sido leídos, las tildes eran grises. Esto podía generar confusiones. “Muchos usuarios lo encontraron menos intuitivo y expresaron su preferencia por volver a las confirmaciones de lectura azules”, observó la fuente al respecto. Con este cambio, se garantiza que las confirmaciones de lecturas sean reconocibles ​​al instante.​

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cómo saber si te bloquearon en WhatsApp: señales y trucos infalibles

Cómo saber si te bloquearon en WhatsApp: señales y trucos infalibles

Ataque de click cero: Whatsapp logró corregir el error que posibilitó un inédito robo en iPhone

Ataque de "click cero": Whatsapp logró corregir el error que posibilitó un inédito robo en iPhone

Cómo activar el modo agenda en Whatsapp: organizá tu día sin apps adicionales

Cómo activar el "modo agenda" en Whatsapp: organizá tu día sin apps adicionales

¿Cómo leer los mensajes de WhatsApp sin aparecer en línea?: un infalible truco te lo muestra

¿Cómo leer los mensajes de WhatsApp sin aparecer en línea?: un infalible truco te lo muestra

Cómo liberar espacio en Gmail y tener más almacenamiento sin pagar

Cómo liberar espacio en Gmail y tener más almacenamiento sin pagar

Lo más popular
Osvaldo Jaldo: “El año 26 es el de la reforma electoral”
1

Osvaldo Jaldo: “El año 26 es el de la reforma electoral”

Victoria Villarruel publicó un inquietante mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil
2

Victoria Villarruel publicó un "inquietante" mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil

Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías
3

"Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías

Los pactos de silencio, la crueldad y una trama atroz que se oculta detrás del bullying
4

Los pactos de silencio, la crueldad y una trama atroz que se oculta detrás del bullying

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno
5

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno

Jaldo, tras la designación de Catalán como ministro: “Me alegré”
6

Jaldo, tras la designación de Catalán como ministro: “Me alegré”

Más Noticias
El inesperado cambio de look de Antonela Roccuzzo que mostró su estilista

El inesperado cambio de look de Antonela Roccuzzo que mostró su estilista

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

El impresionante antes y después de Antonela Roccuzzo: su evolución en fotos

El impresionante antes y después de Antonela Roccuzzo: su evolución en fotos

Seis provincias del norte bajo alerta amarilla por tormentas y vientos de hasta 100 km/h

Seis provincias del norte bajo alerta amarilla por tormentas y vientos de hasta 100 km/h

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

Comentarios