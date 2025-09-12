¿Cómo resolvió WhatsApp el problema de la doble tilde azul?

La doble tilde de WhatsApp mantiene divididos a sus usuarios desde su lanzamiento en 2014. Una señal de lectura o una ofensa si el mensaje no es respondido, hay quienes aman y detestan esta función de la aplicación de mensajería que ahora está sufriendo modificaciones por problemas con sus icónicos colores.

En la versión beta de Whatsapp, donde se experimentan funciones antes de lanzarlas al público general, los usuarios podían elegir el tema que prefirieran para sus conversaciones, sin embargo, esto presentaba un problema: las confirmaciones de lectura no podían distinguirse claramente, lo que llevó a la plataforma a buscar colores alternativos.

Los usuarios se encontraron con la dificultad de determinar si un mensaje era leído o no, ya que las famosas tildes azules se confundían con los fondos de tonalidades similares. Whastsapp probó con una solución de color balnco que no funcionó y ahora están probando una unificación.

Luego de pruebas con los colores de los distintos temas, Whatsapp mantendrá el característico tono azul. De acuerdo con un informe de WABetaInfo, las más recientes actualizaciones de las betas de WhatsApp en iOS y Android implementan las confirmaciones de lectura azules en todas las versiones de chat. No importa si el fondo es rosa o del mismo azul, todas las tildes mantienen su color original, que indica que el mensaje fue leído.

Anteriormente, en ciertos temas de chat esas marcas se mostraban en color blanco, porque el azul no armonizaba con las tonalidades de algunas burbujas de chat personalizadas. Por otra parte, cuando los mensajes no habían sido leídos, las tildes eran grises. Esto podía generar confusiones. “Muchos usuarios lo encontraron menos intuitivo y expresaron su preferencia por volver a las confirmaciones de lectura azules”, observó la fuente al respecto. Con este cambio, se garantiza que las confirmaciones de lecturas sean reconocibles ​​al instante.​