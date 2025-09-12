Argentina comienza su camino en el Mundial de vóley en Filipinas con 15 jugadores y la incógnita sobre el último lugar

La delegación argentina está integrada por 15 jugadores, aunque el reglamento solo permite anotar a 14. El entrenador Marcelo Méndez decidió que todos viajen, pero uno quedará como jugador de reserva y no podrá entrar a la cancha. Ese corte se definirá en las próximas horas y las principales alternativas pasan por un armador (Matías Giraudo o Matías Sánchez) o un central (Gustavo Maciel).