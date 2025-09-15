Polémica por las drogas “para bajar de peso”: una especialista advierte sobre los riesgos y efectos

En los últimos meses, la discusión en torno al uso de fármacos para perder peso se instaló con fuerza en Argentina. La irrupción de copias “truchas” de medicamentos originalmente desarrollados para tratar la diabetes encendió la alerta entre profesionales de la salud. La doctora Silvina Santoro (MN 118563), endocrinóloga e integrante de la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo, explicó este lunes a LA GACETA que si bien existen fármacos aprobados y seguros para determinados casos de sobrepeso y obesidad, en el mercado comenzaron a circular versiones apócrifas, incluso en formato de gotas, lo cual es completamente irregular.