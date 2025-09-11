Fito Páez se enfureció con el público durante su show en Perú: "Parece un cementerio esto"

Fito Páez está con su gira “Páez Tecknicolor Tour” y días atrás se presentó en el Multiespacio Costa 21 en Lima (Perú), donde se sorprendió con la actitud del público durante show y hasta se lo vio un poco molesto. Según medio locales, el músico interrumpió en repetidas ocasiones su concierto para reclamar la falta de entusiasmo de la gente. "Parece un cementerio esto, no una fiesta de rock and roll”, soltó.