Fito Páez se enfureció con el público durante su show en Perú: "Parece un cementerio esto"

Fito Páez está con su gira “Páez Tecknicolor Tour” y días atrás se presentó en el Multiespacio Costa 21 en Lima (Perú), donde se sorprendió con la actitud del público durante show y hasta se lo vio un poco molesto. Según medio locales, el músico interrumpió en repetidas ocasiones su concierto para reclamar la falta de entusiasmo de la gente. "Parece un cementerio esto, no una fiesta de rock and roll”, soltó.
Luego de los exitosos temas “El amor después del amor”, “Dos días en la vida”, “Circo beat” y “11 y 6”, la respuesta no era como él lo esperaba. Más allá de su entrega, no hubo un cambio en la respuesta de algunos de sus fans. “Prendé a la gente por favor”, pidió en voz alta tratando de conseguir una reacción.
“A ver si despertamos un poquito, no sé qué está pasando, hay una niebla cósmica que está invadiendo el mundo y los está durmiendo a todos, esto es todo lo contrario, acá se viene a vivir y a gozar”.
Luego de “Mariposa Technicolor”, el público se volvió a apagar. Un poco incómodo, el cantante le dijo al auditorio: “Pará todo, el que está en luces, apagá. Sepan disculpar, parece un cementerio esto, no va con una fiesta de rock, disculpen, la vamos a tocar bien para la siguiente vez, muy en serio”, según publicó “Diario El Comercio”.
Al final del show, el músico trató de cambiar el clima dejando un mensaje conciliador: “Salud, dinero y amor para todo el mundo y a despertar que el mundo está vivo”.
Más tarde, el rosarino se dirigió a las redes para compartir unas imágenes de la noche y dejar algunas palabras. “Gracias Lima! El aura intacta y brillante bajo tu cielo! Hasta la próxima! Todo mi amor! Fito”. Este mensaje despertó varios comentarios.