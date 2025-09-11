Secciones
EspectáculosFamosos

Fito Páez se enfureció con el público durante su show en Perú: "Parece un cementerio esto"

El artista se mostró molesto con el poco entusiasmo de la gente que asistió a su show en Lima. “Prendé a la gente por favor”, pidió en voz alta tratando de conseguir una reacción.

Fito Páez se enfureció con el público durante su show en Perú Fito Páez se enfureció con el público durante su show en Perú
Hace 2 Hs

Fito Páez está con su gira “Páez Tecknicolor Tour” y días atrás se presentó en el Multiespacio Costa 21 en Lima (Perú), donde se sorprendió con la actitud del público durante show y hasta se lo vio un poco molesto. Según medio locales, el músico interrumpió en repetidas ocasiones su concierto para reclamar la falta de entusiasmo de la gente. "Parece un cementerio esto, no una fiesta de rock and roll”, soltó.

50 años del último recital de Sui Generis: cómo fue la última presentación y cuál fue la playlist elegida

50 años del último recital de Sui Generis: cómo fue la última presentación y cuál fue la playlist elegida

Luego de los exitosos temas “El amor después del amor”, “Dos días en la vida”, “Circo beat” y “11 y 6”, la respuesta no era como él lo esperaba. Más allá de su entrega, no hubo un cambio en la respuesta de algunos de sus fans. “Prendé a la gente por favor”, pidió en voz alta tratando de conseguir una reacción.

Fito Páez se enfureció con el público peruano durante su show: "Parece un cementerio esto"

“A ver si despertamos un poquito, no sé qué está pasando, hay una niebla cósmica que está invadiendo el mundo y los está durmiendo a todos, esto es todo lo contrario, acá se viene a vivir y a gozar”.

Luego de “Mariposa Technicolor”, el público se volvió a apagar. Un poco incómodo, el cantante le dijo al auditorio: “Pará todo, el que está en luces, apagá. Sepan disculpar, parece un cementerio esto, no va con una fiesta de rock, disculpen, la vamos a tocar bien para la siguiente vez, muy en serio”, según publicó “Diario El Comercio”.

Al final del show, el músico trató de cambiar el clima dejando un mensaje conciliador: “Salud, dinero y amor para todo el mundo y a despertar que el mundo está vivo”.

Más tarde, el rosarino se dirigió a las redes para compartir unas imágenes de la noche y dejar algunas palabras. “Gracias Lima! El aura intacta y brillante bajo tu cielo! Hasta la próxima! Todo mi amor! Fito”. Este mensaje despertó varios comentarios.

Temas PerúFito Páez
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral
1

Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada
2

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ
3

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ

Mankeeping: la dinámica que marcó la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi
4

Mankeeping: la dinámica que marcó la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi

La avenida Solano Vera: entre ser la nueva Perón u otro Camino del Perú
5

La avenida Solano Vera: entre ser la nueva Perón u otro Camino del Perú

Intentos de suicidio: hay más casos y alertan por el impacto del bullying y las redes sociales
6

Intentos de suicidio: hay más casos y alertan por el impacto del bullying y las redes sociales

Más Noticias
Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

El misterioso 3I/ATLAS: por qué su paso por Marte genera alerta en la comunidad científica

El misterioso 3I/ATLAS: por qué su paso por Marte genera alerta en la comunidad científica

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

¿Quién es El hombre que cae?: la desgarradora historia de la icónica foto que mostró el horror del 11-S

¿Quién es "El hombre que cae"?: la desgarradora historia de la icónica foto que mostró el horror del 11-S

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

El impresionante antes y después de Antonela Roccuzzo: su evolución en fotos

El impresionante antes y después de Antonela Roccuzzo: su evolución en fotos

Seis provincias del norte bajo alerta amarilla por tormentas y vientos de hasta 100 km/h

Seis provincias del norte bajo alerta amarilla por tormentas y vientos de hasta 100 km/h

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

Comentarios