Atlético Tucumán celebra el Día Mundial del Hincha Decano con un emotivo mensaje en sus redes

En sus redes sociales, Atlético publicó un mensaje dedicado a todos los simpatizantes y, en especial, a la memoria de Caro: “Hoy, 15 de septiembre, nuestro corazón Decano late de una forma especial. Porque somos la pasión que se hereda y la lealtad que se cultiva, en la tribuna, en la calle, en cada rincón de Tucumán, el país y el mundo. Somos la herencia y el presente de una historia que nos hace Gigantes. Por Luis Gerardo Caro, por todos los que ya no están y por cada uno de los que llevan en el pecho el escudo más lindo del mundo. ¡Feliz día, Decanos! ¡Feliz Día Mundial del Hincha de Atlético Tucumán!”