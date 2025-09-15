Atlético Tucumán celebra el Día Mundial del Hincha Decano con un emotivo mensaje en sus redes

Este 15 de septiembre se conmemora una fecha muy especial para Atlético Tucumán: el Día Mundial del Hincha Decano. La jornada nació en memoria de Luis Gerardo Caro, el joven de 14 años que perdió la vida en 2001, a la salida de un clásico amistoso disputado en La Ciudadela.
Desde 2017, la tribuna de calle Chile del estadio Monumental lleva su nombre como homenaje, y cada año la institución y los hinchas lo recuerdan en esta fecha.
En sus redes sociales, Atlético publicó un mensaje dedicado a todos los simpatizantes y, en especial, a la memoria de Caro: “Hoy, 15 de septiembre, nuestro corazón Decano late de una forma especial. Porque somos la pasión que se hereda y la lealtad que se cultiva, en la tribuna, en la calle, en cada rincón de Tucumán, el país y el mundo. Somos la herencia y el presente de una historia que nos hace Gigantes. Por Luis Gerardo Caro, por todos los que ya no están y por cada uno de los que llevan en el pecho el escudo más lindo del mundo. ¡Feliz día, Decanos! ¡Feliz Día Mundial del Hincha de Atlético Tucumán!”
Como parte de la jornada, los hinchas se reunirán a las 15 en el Cementerio del Norte para realizar una ofrenda floral. Más tarde, a las 18, la cita será en plaza Urquiza y, desde allí, marcharán hacia el estadio Monumental, donde se llevarán a cabo distintas actividades.