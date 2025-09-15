Secciones
Atlético Tucumán celebra el Día Mundial del Hincha Decano con un emotivo mensaje en sus redes

El club evocó en sus redes a Luis Gerardo Caro, cuyo recuerdo dio origen a la fecha, y los hinchas preparan una jornada cargada de homenajes y actividades.

DÍA ESPECIAL. Cada 15 de septiembre, Atlético conmemora a sus hinchas en todo el mundo. DÍA ESPECIAL. Cada 15 de septiembre, Atlético conmemora a sus hinchas en todo el mundo. Archivo LA GACETA
Hace 27 Min

Este 15 de septiembre se conmemora una fecha muy especial para Atlético Tucumán: el Día Mundial del Hincha Decano. La jornada nació en memoria de Luis Gerardo Caro, el joven de 14 años que perdió la vida en 2001, a la salida de un clásico amistoso disputado en La Ciudadela.

Desde 2017, la tribuna de calle Chile del estadio Monumental lleva su nombre como homenaje, y cada año la institución y los hinchas lo recuerdan en esta fecha.

En sus redes sociales, Atlético publicó un mensaje dedicado a todos los simpatizantes y, en especial, a la memoria de Caro: “Hoy, 15 de septiembre, nuestro corazón Decano late de una forma especial. Porque somos la pasión que se hereda y la lealtad que se cultiva, en la tribuna, en la calle, en cada rincón de Tucumán, el país y el mundo. Somos la herencia y el presente de una historia que nos hace Gigantes. Por Luis Gerardo Caro, por todos los que ya no están y por cada uno de los que llevan en el pecho el escudo más lindo del mundo. ¡Feliz día, Decanos! ¡Feliz Día Mundial del Hincha de Atlético Tucumán!”

Como parte de la jornada, los hinchas se reunirán a las 15 en el Cementerio del Norte para realizar una ofrenda floral. Más tarde, a las 18, la cita será en plaza Urquiza y, desde allí, marcharán hacia el estadio Monumental, donde se llevarán a cabo distintas actividades.

EL CRONOGRAMA “DECANO”. Así se desarrollará la jornada en conmemoración del Día del Hincha de Atlético Tucumán. EL CRONOGRAMA “DECANO”. Así se desarrollará la jornada en conmemoración del Día del Hincha de Atlético Tucumán.
La medida que un fiscal tomó respecto al estadio de Independiente, luego de los incidentes en el duelo contra la U de Chile

Independiente podrá volver a su casa: levantaron la clausura del estadio Libertadores de América

Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut
Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut

Con Franco García como figura, así quedó el 1x1 de San Martín en la goleada sobre Atlanta

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país

San Martín de Tucumán se reencontró con su esencia y goleó por 4-0 a un Atlanta sorprendido

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

La carencia de infraestructura en Tucumán pone en jaque a ciclistas

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes

Obediencia o castigo: la regla oculta en el fútbol argentino de Claudio Tapia

