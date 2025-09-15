Cinco influencers de OnlyFans contaron cuánto ganan en dólares por subir sus fotos

En un análisis rápido, los números de ingresos que declararon algunos influencers, cuanto menos, llaman la atención de los menos conocedores. Es que algunos de ellos lograron ganar miles de dólares solo con una foto. Incluso la actriz Bella Thorne, en un experimento que intentó en 2.020 –según ella misma dijo, para ayudar a que haya más gente en el sitio–, recaudó más de U$S2 millones en un solo día. Sin embargo, debió retirar su perfil, porque su presencia allí ocasionó la caída de la página y, en consecuencia, que otros creadores perdieran visualizaciones e ingresos.