Cinco influencers de OnlyFans contaron cuánto ganan en dólares por subir sus fotos

Las opiniones sobre la plataforma sigue con aguas divididas: de un lado, quienes lo ven como un sitio para cargar contenido sin censura y encontrar seguidores que estén dispuestos a pagar; por otro, quienes critican la libertad que ofrece la plataforma como excesiva o quienes subestiman a los influencers.

La popularidad de la plataforma OnlyFans creció exponencialmente en el mundo entre creadores de contenido y comunidades de fanáticos. La plataforma fundada en 2016 despegó en los meses de pandemia cuando los influencers empezaron a buscar formas de monetizar su contenido. Pero rápidamente fue tildada de sitio al que van quienes “no tienen ningún talento”. Es que la red social poco a poco empezó a incorporar mayoritariamente influencers de contenido explícito destinado únicamente a adultos.

En un análisis rápido, los números de ingresos que declararon algunos influencers, cuanto menos, llaman la atención de los menos conocedores. Es que algunos de ellos lograron ganar miles de dólares solo con una foto. Incluso la actriz Bella Thorne, en un experimento que intentó en 2.020 –según ella misma dijo, para ayudar a que haya más gente en el sitio–, recaudó más de U$S2 millones en un solo día. Sin embargo, debió retirar su perfil, porque su presencia allí ocasionó la caída de la página y, en consecuencia, que otros creadores perdieran visualizaciones e ingresos.

Cuánto ganan cinco influencers de OnlyFans

La estadounidense Corinna Kopf participó de un video en el canal de Youtube de David Dobrik. En la entrevista, la influencer contó que su primera foto topless le valió un ingreso de U$S165.000. Pero lo que más impactó fue que ganó  U$S4.2 millones en un solo mes en la plataforma. “No es tan loco como pensás. O sea, sí es una locura…”, dijo sorprendida en agosto de 2021.

El mismo año, Harry Jowsey recibió un premio de OnlyFans por haber ganado U$S500.000 durante agosto. En octubre, sostuvo que la cifra ya había superado el doble. “No tengo nada que esconder y soy un libro abierto con todos. Mi mayor objetivo es que las personas que estaban en la situación que yo sepan que ustedes también pueden lograrlo”, declaró para el podcast “Trading Secrets”.

Uno de los rubros que más demanda tiene es el de las fotos de pies. Hacerlas, fue una recomendación que Elena Daies, ex participante de Gran Hermano Estados Unidos, dio a sus seguidores. La texana explicó que en principio su cuenta era secreta y que publicaba fotos suyas, totalmente vestida, con ventiladores eléctricos al lado. En otras oportunidades subía selfies sugerentes. Fue así como logró ganar U$S17.000 al mes.

Pero trabajar para OnlyFans no es únicamente publicar fotos o videos. Según Larsa Pippen, se trata de “construir comunidad”. “Soy amiga de la gente, de mis amigos de OnlyFans. Me caen bien, me importan. Ma mantengo al tanto con ellos”, contó en Entertainment Tonight. La influencer gana U$S10.000 al día en su cuenta y asegura que se divierte cargando contenido que no subiría a Instagram.

En mayo de 2025, Annie Knight reveló que en principio ganaba U$S10.000 por mes, lo que la hacía sentir increíblemente afortunada. Hasta que conforme creció su popularidad, empezó a ganar U$S200.000 mensuales de forma fija. Desde mediados de 2023, sus ingresos se mantienen constantes.

Aunque muchos de los creadores de contenido pinten una realidad idílica de OnlyFans, lo cierto es que no es una plataforma para todos. Se trata de una manera de monetizar cualquier tipo de contenido que pueda resultarle interesante a un determinado público. Pero el desafío de mantener la actividad o lograr buenas interacciones no son aspectos fáciles de enfrentar y Bella Thorne, con su desmedida popularidad, es ejemplo de ello.

