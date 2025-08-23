Secciones
Cazzu regresó a la plataforma para adultos OnlyFans: así anunció su vuelta

Además de estar teniendo un gran presente musical, la jujeña decidió volver a publicar fotos en la famosa aplicación para recaudar más dinero.

"NENA TRAMPA TOUR". Así se llama la gira que está haciendo Cazzu y que la trajo a Tucumán.
Hace 2 Hs

Cazzu sorprendió a todos sus fanáticos con el gran anuncio de que volvió a una de las plataformas más conocidas de contenido para adultos.

La jefa, que se terminó de hacer mundialmente conocida por su álbum Latinaje, compartió una historia en su cuenta de Instagram donde se la podía ver tomándose una foto con su cámara frente a un espejo. En la foto se encontraba sobre su cama utilizando un body color marrón que hacía juego con el acolchado.

De esta manera, anunció su regreso a OnlyFans, el que tenía inactivo desde antes de tener a su hija Inti. "I'm back bitche$", expresó la jujeña.

Cazzu regresó a la plataforma para adultos OnlyFans: así anunció su vuelta

¿Cuál es el presente de Cazzu en la música?

Cazzu se ha terminado de consagrar mundialmente como artista luego haber lanzado su álbum "Latinaje", donde pudo expresarse en varios géneros musicales.

Si bien ha llegado a ser llamada como La Jefa del Trap, el hecho de haber incursionado en nuevos géneros le permitieron poder llegar más lejos internacionalmente.

Incluso, recientemente obtuvo uno de los récords más importantes de su carrera al conseguir ser la artista femenina con más visualizaciones en Youtube al lanzar un videoclip en solitario. Se trata de su canción de cumbia "Con Otra" que alcanzó los 180 millones de reproducciones superando a Lady Gaga con "Abracadabra".

