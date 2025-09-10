La gran jugada de Alpine y Renault rumbo a 2026 deja a Franco Colapinto bajo la lupa

El impacto para Colapinto

La confirmación de Renault refuerza la tranquilidad de que Alpine seguirá en Fórmula 1 y no desaparecerá del mapa, un escenario que hubiera sido fatal para las aspiraciones del argentino. Para Colapinto, el mensaje es doble. Por un lado, sabe que el proyecto continúa y que 2026 será un año bisagra para el equipo; por otro, la presión aumenta porque su continuidad depende de un puñado de carreras en las que deberá convencer a Briatore y a los directivos de Enstone.