Abierto de San Pablo Country Life & Golf 2025: resultados y ganadores de la primera jornada

El Abierto de San Pablo Country Life & Golf vivió una intensa primera jornada, con más de 150 jugadores aficionados en competencia y la expectativa de estrenar la nueva cancha de 18 hoyos. El torneo, que se disputa a 36 hoyos bajo modalidad Medal Play, volvió a ratificar su importancia dentro del calendario regional. La organización estuvo a cargo de la Comisión y la Administración de Golf de San Pablo, que destacaron el entusiasmo y el gran marco de público.