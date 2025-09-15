Secciones
Abierto de San Pablo Country Life & Golf 2025: resultados y ganadores de la primera jornada

Juan Carlos Nieto fue el mejor en la categoría Scratch; mientras que Ana Sueldo triunfó en damas.

GANADOR. Nieto fue el mejor en la principal categoría de caballeros.
Hace 1 Hs

El Abierto de San Pablo Country Life & Golf vivió una intensa primera jornada, con más de 150 jugadores aficionados en competencia y la expectativa de estrenar la nueva cancha de 18 hoyos. El torneo, que se disputa a 36 hoyos bajo modalidad Medal Play, volvió a ratificar su importancia dentro del calendario regional. La organización estuvo a cargo de la Comisión y la Administración de Golf de San Pablo, que destacaron el entusiasmo y el gran marco de público.

En la categoría Scratch, el primer puesto fue para Juan Carlos Nieto (132), seguido por Walter García (150). En Index hasta 9, se impuso Justo Forenza (144), delante de Ricardo Baralo (h) (145). En Index de 9.1 a 17, el ganador fue Facundo Rojano (144), escoltado por Darío Pérez (145). En Index de 17.1 a 24, celebró Roberto Castro (136), segundo quedó Ricardo Sauze (140). En Index de 24.1 a 34, el título fue para Martín Sarmiento (139), con Luis Medina (142) como escolta. Finalmente, en Index de 34.1 a 54, el mejor fue Adrián Chediac (138), seguido por Luis Ale (149).

MAGIA. Ana Sueldo desplegó su categoría y se quedó con la rama femenina.

En la rama femenina, la categoría Scratch quedó en manos de Ana Sueldo (170), mientras que Celina Mora fue segunda (171). En Index hasta 20, ganó Ana de la Serna (152), seguida por Pía Shutz (162).

En Index de 20.1 a 54, la primera posición fue para Susana Pero (153), con Viviana Arachini en segundo lugar (153).

