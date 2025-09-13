El Abierto de San Pablo se abrió con gran nivel en su primera jornada

En la categoría Caballeros Scratch, Juan Carlos Nieto se impuso con 64 golpes, seguido por Máximo Lix Klett (74). Entre los index hasta 9, Roberto Amani (70) se quedó con el primer lugar, escoltado por Ricardo Baralo (72). En 9.1 a 17, el mejor fue Exequiel Martínez Iriarte (69), seguido por Facundo Rojano (71). En 17.1 a 24, Roberto Castro y Ricardo Sauze empataron con 72. Mientras que en 24.1 a 34, Martín Sarmiento (68) superó a Sergio Molina (70). En 34.1 a 54, el ganador fue Adrián Chediack (65), seguido por Luis Ale (69).