El Abierto de San Pablo se abrió con gran nivel en su primera jornada

Con más de 150 jugadores en acción, el Abierto de San Pablo comenzó con emociones fuertes en la flamante cancha de 18 hoyos.

13 Septiembre 2025

El Abierto de San Pablo Country Life & Golf vivió este sábado 13 de septiembre una intensa primera jornada, con más de 150 jugadores aficionados en competencia y la expectativa de estrenar la nueva cancha de 18 hoyos en un torneo que se disputa a 36 hoyos bajo modalidad Medal Play.

La organización, a cargo de la Comisión y Administración de Golf de San Pablo, destacó la importancia del certamen. “Será un torneo especial porque por primera vez se juega en la cancha renovada. Es, sin dudas, el evento más importante del año para nosotros”, señaló Antonieta Torres, una de las referentes.

En la categoría Caballeros Scratch, Juan Carlos Nieto se impuso con 64 golpes, seguido por Máximo Lix Klett (74). Entre los index hasta 9, Roberto Amani (70) se quedó con el primer lugar, escoltado por Ricardo Baralo (72). En 9.1 a 17, el mejor fue Exequiel Martínez Iriarte (69), seguido por Facundo Rojano (71). En 17.1 a 24, Roberto Castro y Ricardo Sauze empataron con 72. Mientras que en 24.1 a 34, Martín Sarmiento (68) superó a Sergio Molina (70). En 34.1 a 54, el ganador fue Adrián Chediack (65), seguido por Luis Ale (69).

Entre las damas, Ana Sueldo (84) lideró en Scratch, con Celina Mora (86) segunda. En index hasta 20, hubo empate, y en 20.1 al máximo, Paula Petracca (75) y Susana Pero (77) se llevaron los primeros lugares.

Este domingo, con salidas a las 8.15 y 13.45, se conocerán los campeones del Abierto. 

