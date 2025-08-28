Javier Bardem habla sobre su vida en Estados Unidos: “No pertenezco a esa cultura”

Compromiso con el cine español

El ganador del Óscar explicó que, aunque ha trabajado mucho fuera, su prioridad actual es el cine nacional. “Me hubiera gustado hacer más cine aquí también. No siempre coincide lo que me ofrecen aquí con lo que me ofrecen allí, pero ahora voy a rodar con Sorogoyen y estoy feliz. Estar con compañeros en castellano, en mi idioma, me encanta. Es un lujo. Es otro tipo de organización para mí”, señaló sobre su próximo proyecto con el director de As bestas.