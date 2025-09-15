Robaron una reliquia que pertenecía a Carlo Acutis en una iglesia

Carlo Acutis: el santo millennial

La reliquia corresponde a un objeto de tercer grado, es decir, que estuvo en contacto con el santo. Carlo Acutis falleció en 2006 a causa de leucemia y, desde entonces, su vida se convirtió en referente juvenil dentro de la Iglesia. Canonizado el pasado 7 de septiembre por el Papa Francisco, Acutis fue llamado en vida “el influencer de Dios” por su capacidad de difundir la fe a través de Internet y documentar apariciones eucarísticas.