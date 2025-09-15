Robaron una reliquia que pertenecía a Carlo Acutis en una iglesia

Una reliquia de Carlo Acutis, el primer santo millennial, fue sustraída en una parroquia del occidente de Venezuela, generando preocupación entre los feligreses y autoridades religiosas. El objeto, un pequeño trozo de tela enmarcado en un relicario de vidrio, desapareció recientemente, lo que llevó a la Iglesia y a la Policía local a iniciar investigaciones para esclarecer el hecho.
El coordinador del grupo juvenil San Carlo Acutis, Adrián García, afirmó: “Hasta el momento no hay información; sigue desaparecida”. Sin embargo, destacó que la comunidad mantiene la esperanza en su recuperación: “Tenemos fe en Dios de que aparecerá. Tiene un gran valor espiritual”. La diócesis local remarcó que la reliquia carece de valor comercial, pero posee un profundo significado religioso para los creyentes.
Carlo Acutis: el santo millennial
La reliquia corresponde a un objeto de tercer grado, es decir, que estuvo en contacto con el santo. Carlo Acutis falleció en 2006 a causa de leucemia y, desde entonces, su vida se convirtió en referente juvenil dentro de la Iglesia. Canonizado el pasado 7 de septiembre por el Papa Francisco, Acutis fue llamado en vida “el influencer de Dios” por su capacidad de difundir la fe a través de Internet y documentar apariciones eucarísticas.