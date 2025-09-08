Los ocho datos más sorprendentes de Carlo Acutis, el “influencer de Dios” que inspira al mundo

Carlo Acutis, conocido mundialmente como el ‘influencer de Dios’, se convirtió en el primer santo milenial de la Iglesia Católica este domingo 7 de septiembre en el Vaticano. Su canonización fue posible tras el reconocimiento oficial de dos milagros, además de una vida que la Iglesia destacó por su sencillez, devoción y capacidad de acercar la fe al mundo digital.
Los ocho datos sorprendentes de Carlos Acutis
1. Una fe innata desde niño
Antonia Salzano, madre de Carlo, contó que desde los tres años mostraba una predisposición natural hacia lo sagrado. Pedía visitar iglesias para “saludar a Jesús” y recogía flores para la Virgen. A los siete años pidió recibir la Primera Comunión. “Carlo me salvó, yo era una analfabeta de la fe”, reconoció su madre.
2. Influencia de su niñera polaca
Aunque sus padres no eran practicantes, Carlo descubrió la fe gracias a su niñera, Beata, una joven polaca devota de San Juan Pablo II, que lo introdujo en la vida religiosa.
3. Solidaridad con los más necesitados
En su adolescencia dedicó tiempo a ayudar en comedores sociales y a llevar alimentos a personas en situación de calle. También colaboró con las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta y con los frailes capuchinos.
4. Predijo su propia muerte
En un video grabado meses antes en Asís, Carlo expresó: “Cuando pese 70 kilos, estoy destinado a morir”. Poco tiempo después, la enfermedad se lo llevó.
5. Anunció que tendría hermanos mellizos
Hijo único, le dijo a su madre que en el futuro tendría mellizos. Años después, la predicción se cumplió: en 2010, Antonia dio a luz a Francesca y Michele.
6. Su cuerpo incorrupto
Más de diez años tras su muerte, en 2019, su cuerpo fue hallado en estado íntegro. Aunque se realizaron trabajos en su rostro, se conserva tal como era: un joven alto, de cabello oscuro y rizado. Para muchos fieles, será el primer santo representado con jeans, zapatillas y sudadera.
7. Su deseo de descansar en Asís
Antes de morir, Carlo pidió ser enterrado en Asís. Hoy su tumba se encuentra en el Santuario de la Expoliación, donde peregrinos de todo el mundo acuden a venerarlo.
8. Su corazón se conserva en custodia
Aunque no fue posible donar sus órganos, su corazón quedó intacto y se conserva en una custodia en la Basílica Papal de San Francisco de Asís, como un símbolo de su legado espiritual.
La figura de Carlo Acutis trasciende generaciones. Su testimonio de fe, su amor por la Eucaristía y su compromiso solidario lo convirtieron en un referente espiritual del siglo XXI.