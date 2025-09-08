Los ocho datos más sorprendentes de Carlo Acutis, el “influencer de Dios” que inspira al mundo

Carlo Acutis, conocido mundialmente como el ‘influencer de Dios’, se convirtió en el primer santo milenial de la Iglesia Católica este domingo 7 de septiembre en el Vaticano. Su canonización fue posible tras el reconocimiento oficial de dos milagros, además de una vida que la Iglesia destacó por su sencillez, devoción y capacidad de acercar la fe al mundo digital.