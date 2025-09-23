Qué países ofrecen la mejor calidad de vida a quienes trabajan remoto en 2025

El trabajo remoto dejó de ser una tendencia pasajera y se consolidó como un estilo de vida elegido por miles de profesionales en todo el mundo. La posibilidad de trabajar desde la comodidad de casa, vivir en otro país y explorar nuevas culturas y sostenes un empleo online convirtió a los llamados “nómadas digitales” en protagonistas de un fenómeno global.
En ese contexto, la compañía Global Citizen Solutions presentó su Informe Global de Nómadas Digitales 2025, un estudio que analizó 64 países y sus programas de visados para trabajadores remotos. El informe, realizado junto a la Cátedra de Migraciones de la Universidad de Nebrija en Madrid, reveló que Argentina no logró entrar en el top 10 de destinos más atractivos.
Los primeros lugares fueron ocupados por España, Países Bajos y Uruguay, que se consolidaron como referentes en materia de calidad de vida, conectividad y beneficios fiscales para quienes buscan mudarse con un empleo remoto.
Cómo se mide el atractivo de un país para trabajadores remoto
El informe evaluó seis categorías con 15 indicadores clave. Se analizaron aspectos como el procedimiento de solicitud de visados, los costos de vida, la calidad ambiental, las oportunidades de ciudadanía, los sistemas fiscales y el acceso a tecnología e innovación.
Una de las conclusiones más destacadas es que el 91% de los programas de visados surgieron a partir de 2020, como parte de las estrategias de recuperación económica postpandemia.
En cuanto a regiones, las Américas concentran el 36% de los programas, seguidas de cerca por Europa con el 33%. Uruguay, en particular, se posicionó gracias a sus requisitos accesibles y a la posibilidad de extender la residencia, lo que lo vuelve atractivo para quienes buscan estabilidad.
Calidad de vida, innovación y costos
El análisis también mostró qué países lideran en distintas áreas. En calidad de vida se destacaron Países Bajos, Noruega e Islandia, mientras que India, Ecuador, Malasia e Indonesia resultaron los más asequibles para trabajadores remotos.
En el plano tecnológico, Estonia, España y Corea del Sur aparecen como líderes gracias a sus ecosistemas de innovación y a la calidad de su infraestructura digital. Además, solo tres países: Chequia, Grecia y España, vinculan directamente los visados para nómadas digitales con la ciudadanía.
Otro dato que llama la atención son los costos de solicitud: van desde apenas 10 dólares en Uruguay hasta 2.825 dólares en El Salvador, con un promedio global de 525 dólares.
Un fenómeno que no se detiene
El informe concluye que los nómadas digitales ya no son un grupo reducido, sino un motor económico para los países que logran atraerlos. En América Latina, Uruguay y México aparecen como referentes, mientras que Argentina enfrenta el desafío de mejorar sus marcos regulatorios y ofrecer mayores beneficios para competir en este escenario global.
Para los jóvenes que sueñan con combinar trabajo y viajes, el ranking ofrece una radiografía del presente y un mapa de oportunidades para 2025.