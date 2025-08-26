Los argentinos prefieren el trabajo híbrido, aunque la mayoría sigue en la oficina

La pandemia dejó una huella imborrable en la manera de pensar el trabajo. En la Argentina, el 51% de los trabajadores afirma que su formato ideal sería el híbrido: algunos días en la oficina y otros desde casa. Sin embargo, la realidad es muy distinta: el 83% de los argentinos trabaja hoy de manera totalmente presencial. El dato surge de la última Encuesta de Candidatos 2025 de Randstad, que, además, destacó la situación en Chile y Uruguay, marcando similitudes y diferencias.