Astenia primaveral: qué es y cómo afecta tu estado de ánimo

Los síntomas de la astenia primaveral suelen ser leves y desaparecer cuando los ritmos del cuerpo se acostumbran nuevamente a las condiciones de la primavera. Es un trastorno que, si bien afecta a gran parte de la población, no se manifiesta en todas las personas. No se trata de una enfermedad propiamente diagnosticada, sino de una reacción del cuerpo a cambios de temperatura y luz en algunas épocas del año.