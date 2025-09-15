Antes de que tu iPhone se actualice con iOS 26, tomá estas precauciones

Novedades como "Liquid Glass" cambian rotundamente el aspecto de la interfaz a los que los usuarios estuvieron acostumbrados por una década en la nueva actualización de Apple que está programada a la 1:00 p.m de la Hora del Este de EE.UU (ET). La gran mayoría de renovaciones de este tipo son sencillas y sin complicaciones pero, siempre pueden ocurrir contratiempos, por lo que es posible tomar precauciones poco tediosas antes de permitir que una nueva actualización se instale en el sistema.