Antes de que tu iPhone se actualice con iOS 26, tomá estas precauciones

El salto de iOS 18 a iOS 26 ya es una realidad. Hoy Apple lanzará al público general su reciente sistema operativo de forma gratuita. Se trata de la actualización con extensas nuevas funciones, que van desde el aspecto de tu iPhone hasta una mejora en la batería, seguridad e incluso herramientas para lograr un uso más productivo del celular. Pero antes de que esto ocurra, será necesario preparar algunas cuestiones.
Novedades como "Liquid Glass" cambian rotundamente el aspecto de la interfaz a los que los usuarios estuvieron acostumbrados por una década en la nueva actualización de Apple que está programada a la 1:00 p.m de la Hora del Este de EE.UU (ET). La gran mayoría de renovaciones de este tipo son sencillas y sin complicaciones pero, siempre pueden ocurrir contratiempos, por lo que es posible tomar precauciones poco tediosas antes de permitir que una nueva actualización se instale en el sistema.
Paso a paso antes de la actualización
Verificá que tu celular se actualizará
En primer lugar, y antes de ponerte a cambiar configuraciones, debes conocer si tu celular recibirá iOS 26, ya que en muchas ocasiones las actualizaciones nunca aparecen. De acuerdo con el portal especializado Zdnet, si contás con iOS 18, entonces hay una gran posibilidad de que obtengas iOS 26. De hecho, todos los modelos desde el iPhone 11 y el iPhone SE de segunda generación en adelante obtendrán iOS 26, y los únicos iPhones con iOS 18 que no se actualizarán son los iPhone XS, XS Max y XR.
Ordenar tu teléfono
Una vez corroborado que tu celular se actualizará debemos ordenar el mismo. Hay aplicaciones que descargamos y nunca usamos y este es el momento perfecto para deshacerte de esas aplicaciones y liberar espacio. Lo mismo aplica para videos innecesarios.
Actualizar las apps manualmente
Es recomendable actualizar todas tus apps si desactivaste las actualizaciones automáticas y olvidaste hacerlas manualmente. Ejecutar apps antiguas en la nueva versión de iOS puede causar fallos y problemas.Para abrir la App Store, tocá el icono de tu perfil en la esquina superior derecha y desplazate hacia abajo para ver las actualizaciones pendientes. Podés tocar el botón Actualizar junto a cada aplicación o "Actualizar todo" para actualizar todo a la vez.
La copia de seguridad esencial
Después de ordenar, asegurate de que lo que te queda esté protegido en caso de que algo salga mal. No queremos que todas tus fotos desaparezcan o que tu cuenta bancaria se borre sin saber cómo acceder. Es recomendable tener dos copias de seguridad de tus datos: una en la nube en caso de que el procedimiento no sea correcto y otra en una PC o Mac en caso de un escenario fatal.
Conectá el cargador
Si bien técnicamente es posible actualizar iOS con solo el 50 % de batería, es mucho mejor prevenir y ponerlo en un cargador. Quedarse sin energía a mitad de una actualización no es conveniente.
Encontrar una red estable
Es posible actualizar un iPhone con una conexión a internet inestable, pero es más favorable hacerlo con una conexión rápida y fiable. Elegí el mejor lugar, ya sea en casa, en el trabajo o en la Apple Store más cercana.
Elegí el momento o que ocurra solo
Ahora estás listo para la actualización. Si bien podés esperar a que la actualización de iOS se descargue e instale automáticamente, también podés tomar el control y descargarla en tus términos. Andá a Configuración > General > Actualización de software e iniciá la actualización cuando lo desees.