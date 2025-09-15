Thiago Medina pelea por su vida: el conmovedor mensaje de sus hijas que emociona a todos

Según informaron fuentes cercanas a la familia, Thiago chocó contra un auto mientras circulaba en su moto. El casco evitó que sufriera un traumatismo mayor en la cabeza, pero las lesiones fueron de extrema gravedad: fractura de la cuarta a la novena costilla, fractura de clavícula, perforaciones en pulmón e hígado, además de la extirpación del bazo tras una intervención de urgencia. En las últimas horas, presentó una leve mejoría, lo que trajo algo de alivio en medio de la incertidumbre.