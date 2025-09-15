Secciones
Thiago Medina pelea por su vida: el conmovedor mensaje de sus hijas que emociona a todos

Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, sigue en coma tras su grave accidente en moto. Sus hijas gemelas y su expareja, Daniela Celis, le enviaron mensajes de amor y pidieron una cadena de oración para su pronta recuperación.

Hace 1 Hs

El ex participante de Gran Hermano 2022, Thiago Medina, continúa internado en estado crítico en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, tras el grave accidente en moto que sufrió el pasado 12 de septiembre en la localidad de Moreno. El joven de 22 años pelea por su vida mientras su entorno y sus seres queridos impulsan cadenas de oración y le envían mensajes de aliento.

Según informaron fuentes cercanas a la familia, Thiago chocó contra un auto mientras circulaba en su moto. El casco evitó que sufriera un traumatismo mayor en la cabeza, pero las lesiones fueron de extrema gravedad: fractura de la cuarta a la novena costilla, fractura de clavícula, perforaciones en pulmón e hígado, además de la extirpación del bazo tras una intervención de urgencia. En las últimas horas, presentó una leve mejoría, lo que trajo algo de alivio en medio de la incertidumbre.

Las gemelas que tuvo con su expareja, Daniela Celis —Aimé y Laia—, le enviaron un tierno mensaje de apoyo. “Papá, vos podés. Te amamos mucho”, escribieron las niñas en un cartel con sus manitos estampadas en pintura, gesto que fue compartido en redes sociales por Camilota, hermana de Thiago.

Daniela también se sumó al pedido colectivo por la recuperación de Medina. “Oremos por papá, por favor. Cadena de oración para Thiago Agustín Medina”, publicó junto a la imagen de una de las pequeñas, reafirmando su fe en que el joven saldrá adelante.

