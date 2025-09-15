La modelo Brooks Nader estuvo saliendo al mismo tiempo con Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, según la prensa rosa estadounidense

La prensa rosa estadounidense lanzó una bomba en plena resaca del US Open 2025: la modelo norteamericana Brooks Nader habría mantenido romances simultáneos con Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, actuales número 1 y número 2 del tenis mundial.
Brooks Nader, vinculada a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner
El medio neoyorquino Page Six aseguró, citando a fuentes cercanas a la modelo, que Nader, de 28 años, “estaba jugando dobles románticamente” con ambos finalistas durante el Grand Slam de Nueva York.
Los rumores comenzaron cuando la modelo asistió al programa de Jimmy Kimmel para promocionar su reality show. Allí, cuando el presentador le preguntó si había ido al US Open a ver a Jannik Sinner, ella respondió con ironía:
“No, pero te estás acercando”.
La historia tomó más fuerza cuando su hermana, Grace Ann Nader, habló con E! News:
“Los rumores son ciertos, pero el término ‘salir con alguien’ es muy impreciso. Y más cuando se sabe que es el hombre del momento”.
¿Romance confirmado o solo rumores?
A pesar de las especulaciones, el periodista español Alberto Guzmán desmintió que exista una relación estable entre Alcaraz y Nader. En el programa No somos nadie, explicó:
“No son novios, no es un noviazgo oficial. Puede que haya habido cierta complicidad, pero no hablamos de algo consolidado”.
Quién es Brooks Nader
Brooks Nader, seis años mayor que Alcaraz y cuatro más que Sinner, ha tenido romances sonados con celebridades como el príncipe Constantino de Grecia o la exestrella de la NFL Tom Brady. Su presencia en los grandes eventos de Hollywood y del deporte ha hecho de ella un personaje habitual en la prensa de espectáculos.
El triángulo que sacude al tenis mundial
La supuesta relación de Brooks Nader con los dos grandes rivales del circuito masculino ha encendido el interés de los medios de entretenimiento tanto en EE. UU. como en Europa. Mientras que Alcaraz celebra su victoria en el US Open 2025, el debate sobre su vida sentimental sigue abierto y sin confirmaciones oficiales.