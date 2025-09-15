Secciones
Mundo

La modelo Brooks Nader estuvo saliendo al mismo tiempo con Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, según la prensa rosa estadounidense

El medio neoyorquino Page Six aseguró, citando a fuentes cercanas a la modelo, que Nader, de 28 años, “estaba jugando dobles románticamente” con ambos finalistas durante el Grand Slam de Nueva York.

La modelo Brooks Nader estuvo saliendo al mismo tiempo con Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, según la prensa rosa estadounidense
Hace 1 Hs

La prensa rosa estadounidense lanzó una bomba en plena resaca del US Open 2025: la modelo norteamericana Brooks Nader habría mantenido romances simultáneos con Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, actuales número 1 y número 2 del tenis mundial.

Brooks Nader, vinculada a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner

El medio neoyorquino Page Six aseguró, citando a fuentes cercanas a la modelo, que Nader, de 28 años, “estaba jugando dobles románticamente” con ambos finalistas durante el Grand Slam de Nueva York.

Los rumores comenzaron cuando la modelo asistió al programa de Jimmy Kimmel para promocionar su reality show. Allí, cuando el presentador le preguntó si había ido al US Open a ver a Jannik Sinner, ella respondió con ironía:

“No, pero te estás acercando”.

La historia tomó más fuerza cuando su hermana, Grace Ann Nader, habló con E! News:

“Los rumores son ciertos, pero el término ‘salir con alguien’ es muy impreciso. Y más cuando se sabe que es el hombre del momento”.

¿Romance confirmado o solo rumores?

A pesar de las especulaciones, el periodista español Alberto Guzmán desmintió que exista una relación estable entre Alcaraz y Nader. En el programa No somos nadie, explicó:

“No son novios, no es un noviazgo oficial. Puede que haya habido cierta complicidad, pero no hablamos de algo consolidado”.

Quién es Brooks Nader

Brooks Nader, seis años mayor que Alcaraz y cuatro más que Sinner, ha tenido romances sonados con celebridades como el príncipe Constantino de Grecia o la exestrella de la NFL Tom Brady. Su presencia en los grandes eventos de Hollywood y del deporte ha hecho de ella un personaje habitual en la prensa de espectáculos.

El triángulo que sacude al tenis mundial

La supuesta relación de Brooks Nader con los dos grandes rivales del circuito masculino ha encendido el interés de los medios de entretenimiento tanto en EE. UU. como en Europa. Mientras que Alcaraz celebra su victoria en el US Open 2025, el debate sobre su vida sentimental sigue abierto y sin confirmaciones oficiales.

Temas EspañaCarlos Alcaraz
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut
1

Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país
2

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta
3

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes
4

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes

La carencia de infraestructura en Tucumán pone en jaque a ciclistas
5

La carencia de infraestructura en Tucumán pone en jaque a ciclistas

Obediencia o castigo: la regla oculta en el fútbol argentino de Claudio Tapia
6

Obediencia o castigo: la regla oculta en el fútbol argentino de Claudio Tapia

Más Noticias
Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut

Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país

A pie, en carros o camionetas, miles de palestinos dejan Gaza

A pie, en carros o camionetas, miles de palestinos dejan Gaza

La nueva primera ministra de Nepal, propuesta por Discord, disolvió el Parlamento

La nueva primera ministra de Nepal, propuesta por Discord, disolvió el Parlamento

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

La carencia de infraestructura en Tucumán pone en jaque a ciclistas

La carencia de infraestructura en Tucumán pone en jaque a ciclistas

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes

El crimen de Charlie Kirk marca la división de la ultra derecha en Estados Unidos

El crimen de Charlie Kirk marca la división de la ultra derecha en Estados Unidos

Comentarios