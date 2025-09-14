La contundente declaración de Mariano Campodónico, luego de la goleada de San Martín sobre Atlanta en La Ciudadela

Mariano Campodónico no ocultó la satisfacción tras la goleada 4-0 de San Martín sobre Atlanta en La Ciudadela. El entrenador, que sorprendió con cambios tácticos y de nombres, se mostró orgulloso por la entrega de su plantel y consideró que el triunfo puede ser un punto de inflexión en el cierre de la etapa regular.