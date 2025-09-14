La contundente declaración de Mariano Campodónico, luego de la goleada de San Martín sobre Atlanta en La Ciudadela

Mariano Campodónico no ocultó la satisfacción tras la goleada 4-0 de San Martín sobre Atlanta en La Ciudadela. El entrenador, que sorprendió con cambios tácticos y de nombres, se mostró orgulloso por la entrega de su plantel y consideró que el triunfo puede ser un punto de inflexión en el cierre de la etapa regular.
“Creo que los chicos hicieron todo lo que laburamos a la perfección. Fue el mejor partido desde que estoy acá”, aseguró en conferencia de prensa, resaltando la aplicación táctica y la intensidad con la que jugó el equipo.
Uno de los motivos de alegría fue el regreso al gol de los delanteros. “Contento porque Franco (García) volvió al gol, (Martín) Pino volvió al gol. Era importante que lo hicieran. Necesitábamos ganar, aunque sea medio a cero, pero que ellos hayan convertido le da un plus al grupo”, subrayó.
El DT reveló que la semana de trabajo había sido especial. “Tuvimos una semana larga muy buena. Los chicos pensaron en lo grupal, hoy en la arenga se juramentaron que iban a sacar este partido adelante, salieron y lo hicieron”, destacó.
Campodónico también valoró la actitud colectiva por encima de los nombres. “Los chicos saben que a esto lo sacamos entre todos. Este partido tiene que ser un puntapié para hacer lo mismo el partido que viene”, señaló, poniendo la mirada en lo que viene.
Lo negativo de una noche que fue soñada para San Martín
De todos modos, no todo fue satisfacción para el entrenador. “Hubo puntos muy altos de los chicos, pero me voy con un poco de bronca por lo de Leo Monroy, que venía haciendo un esfuerzo muy grande”, dijo en referencia al defensor, que debió salir lesionado.
Consciente de que aún queda camino por recorrer, Campodónico fue cauto en el cierre de sus declaraciones. “Todavía falta, quedan tres partidos y hay que tratar de llegar lo más alto posible. Lo importante es sostener esta actitud y este juego”, concluyó.
El triunfo, además de contundente, le dio a San Martín el envión necesario para encarar con confianza la recta final y soñar con llegar al Reducido en la mejor posición posible.