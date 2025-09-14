EN VIVO San Martín de Tucumán vence 4-0 a Atlanta

16' ST: Gol de San Martín
Franco García puso el 4-0.
11' ST: Tiro libre peligroso de Atlanta
Bisanz lanzó un remate peligroso de cara al arco de Sand.
9' ST: Amarilla para San Martín
Nicolás Castro realizó una infracción sobre Lautaro Fedele.
Empezó el segundo tiempo
Finalizó el primer tiempo
37' PT: Cambio en San Martín
Sale Monroy, entra Murillo
32' PT: Gol de San Martín
Matías García anotó el 3-0.
21' PT: Gol de San Martín
Franco García anotó el 2-0.
18' PT: Gol de San Martín
Martín Pino anotó el 1-0 frente a Atlanta.
9' PT: Atajó Sand
Previtali estuvo a punto de anotar el primero para el "Bohemio", pero Sand sacó a relucir sus reflejos y atajó el remate.
Comenzó el partido en La Ciudadela
Un minuto de silencio en homenaje a Ernesto García Soaje
Antes del inicio del partido, el club decidió rendir homenaje al expresidente del "Santo", que falleció en el 5 de septiembre.