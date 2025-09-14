Secciones
EN VIVO San Martín de Tucumán vence 4-0 a Atlanta

FESTEJO. Franco García anotó el segundo gol del Santo. FESTEJO. Franco García anotó el segundo gol del "Santo". OSVALDO RIPOLL/LA GACETA.

Martín Pino, Franco García y Matías García anotaron los goles para el "Santo".

Hace 11 Min
21:25 hs

16' ST: Gol de San Martín

Franco García puso el 4-0.

21:21 hs

11' ST: Tiro libre peligroso de Atlanta

Bisanz lanzó un remate peligroso de cara al arco de Sand.

21:19 hs

9' ST: Amarilla para San Martín

Nicolás Castro realizó una infracción sobre Lautaro Fedele.

21:09 hs

Empezó el segundo tiempo

20:50 hs

Finalizó el primer tiempo

20:40 hs

37' PT: Cambio en San Martín

Sale Monroy, entra Murillo

20:36 hs

32' PT: Gol de San Martín

Matías García anotó el 3-0.

20:24 hs

21' PT: Gol de San Martín

Franco García anotó el 2-0.

20:22 hs

18' PT: Gol de San Martín

Martín Pino anotó el 1-0 frente a Atlanta.

20:13 hs

9' PT: Atajó Sand

Previtali estuvo a punto de anotar el primero para el "Bohemio", pero Sand sacó a relucir sus reflejos y atajó el remate.

20:04 hs

Comenzó el partido en La Ciudadela

20:03 hs

Un minuto de silencio en homenaje a Ernesto García Soaje

Antes del inicio del partido, el club decidió rendir homenaje al expresidente del "Santo", que falleció en el 5 de septiembre.

19:58 hs

El "11" de Atlanta

El 11 de Atlanta
19:30 hs

El "11" de San Martín

El 11 de San Martín

Lo que tenés que saber

Desde las 20, en La Ciudadela, San Martín recibirá a Atlanta en un duelo clave de la Primera Nacional que será transmitido por TyC Sports. El “Santo” buscará recuperarse después de dos caídas consecutivas, ante Colegiales (0-2) y Arsenal (0-3), mientras que el “Bohemio” llega entonado tras vencer 1-0 a Güemes.

