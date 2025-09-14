¿Qué santos se recuerda el 15 de septiembre?

La devoción se centra en los siete dolores de María, momentos evangélicos en los que María sufrió al acompañar a Jesús: la profecía de Simeón; la huida a Egipto; la pérdida de Jesús en el Templo; el encuentro de María con Jesús cargando la cruz; la crucifixión y muerte; la recepción del cuerpo de Jesús; y la sepultura.