Santoral del 13 de septiembre: ¿Qué santos se recuerdan hoy?

Se destaca la figura de San Juan Crisóstomo, doctor de la Iglesia y patrono de los predicadores.

Hace 1 Hs

El 13 de septiembre la Iglesia católica celebra a San Juan Crisóstomo, uno de los Padres de la Iglesia más influyentes, recordado por su elocuencia y defensa de los pobres. Además, se conmemora a otros santos y beatos.

¿Quién fue San Juan Crisóstomo?

El santo principal del santoral del 13 de septiembre es San Juan Crisóstomo (347-407), arzobispo de Constantinopla y reconocido como uno de los grandes doctores de la Iglesia. Su sobrenombre “Crisóstomo” significa boca de oro, debido a su extraordinaria capacidad para predicar.

Fue un fuerte defensor de los pobres y crítico de los abusos del poder, lo que le valió conflictos con la corte imperial. Murió desterrado en el año 407. Su legado incluye homilías, tratados y cartas que aún hoy inspiran a la Iglesia.

Otros santos del 13 de septiembre

Además de San Juan Crisóstomo, el santoral católico del 13 de septiembre recuerda a:

San Amado de Burdeos, obispo.

San Maurilio de Angers, obispo.

San Venerio de la Isla Tino, monje y ermitaño, patrono de los fareros italianos.

Beata María de Jesús López de Rivas, carmelita descalza española.

Por qué se celebra el santoral cada día

El santoral católico es el calendario litúrgico que recuerda la vida de hombres y mujeres que dieron testimonio de fe. Estas celebraciones buscan mantener viva la memoria de los santos y ofrecer modelos de inspiración para los creyentes.

El 13 de septiembre, con San Juan Crisóstomo a la cabeza, es una fecha especial para quienes valoran la fuerza de la palabra, la defensa de la verdad y la justicia social.

