Bici, cerros y mucho sol en el Batalla de Tucumán

Gaspar trabaja en una concesionaria, y compagina su vida familiar y laboral con el entrenamiento. En su voz se notaba que para él, mountain bike, es más que un deporte, es una escuela de disciplina y superación personal. “Me di cuenta de que con organización se puede ser esposo, hijo, padre, trabajador y al mismo tiempo entrenar para una competencia de este nivel. Este deporte me enseñó a que con constancia siempre se puede llegar más lejos”, afirmó. El esfuerzo de cada día de preparación rindió sus frutos y, como él mismo señaló, la experiencia de competir le permitió comprobar que la motivación de sus compañeros y el aliento de su familia fueron motores indispensables. “En la competencia mis compañeros no dejaron de alentarme y eso es clave. Lo más lindo es saber que no corrés solo, que siempre hay alguien empujándote desde atrás con palabras de ánimo”, agregó con una sonrisa.