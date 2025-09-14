Permanecerán detenidos los acusados por el crimen de Facundo González en Tucumán

Este domingo 14 de septiembre se llevó a cabo, a pedido del Ministerio Fiscal (MPF), la audiencia de control de aprehensión, formalización de la investigación y pedido de medidas de coerción contra los acusados por el crimen de Facundo González.
La Unidad Fiscal de Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo y representada en la audiencia por la auxiliar de fiscal María José Agüero, formuló cargos contra Ezequiel Vermúdez y Braian Molina. Ambos fueron imputados por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en calidad de autor y partícipe necesario, respectivamente.
La Fiscalía solicitó la prisión preventiva por tres meses, fundamentando el pedido en los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación. El juez interviniente hizo lugar a lo requerido y ordenó que ambos permanezcan detenidos.
“Se trató de un hecho cometido con violencia en plena vía pública, con un arma de fuego, efectuando varios disparos en contra de la víctima. Se ha producido un daño de enorme magnitud contra una persona muy joven”, sostuvo la representante del MPF.
El crimen de Facundo González
El homicidio ocurrió el viernes 12 de septiembre, alrededor de las 17:45, en la intersección de Rondeau y Gorriti, en San Miguel de Tucumán.
Según la investigación, Vermúdez y Molina llegaron en un Fiat Mobi rojo. Vermúdez descendió del vehículo con un arma de fuego y disparó varias veces contra Hernán Facundo González (24), impactando uno de los proyectiles en el hemitórax derecho del joven.
Tras el ataque, los acusados se dieron a la fuga, mientras que la víctima fue trasladada al hospital Padilla, donde finalmente falleció horas después.
Investigación en curso
La Unidad Fiscal de Homicidios I continuará con las medidas investigativas para esclarecer totalmente el caso, mientras los imputados permanecerán privados de su libertad durante al menos tres meses, tal como dispuso la Justicia.