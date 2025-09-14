Permanecerán detenidos los acusados por el crimen de Facundo González en Tucumán

La Unidad Fiscal de Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo y representada en la audiencia por la auxiliar de fiscal María José Agüero, formuló cargos contra Ezequiel Vermúdez y Braian Molina. Ambos fueron imputados por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en calidad de autor y partícipe necesario, respectivamente.