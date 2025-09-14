Una pelea entre amigos terminó en un crimen en la capital tucumana

El viernes por la tarde, un grupo de amigos estaba reunido en la esquina de Rondeau y Gorriti, al sur de la capital tucumana. Por razones que aún no están claras, se inició una discusión. Uno de los participantes, totalmente ofuscado, les gritó que volvería para vengarse. A los pocos minutos, a bordo de un auto rojo, regresó y comenzó a disparar un arma de fuego. Hernán Facundo González (24 años) recibió un balazo a la altura de la axila izquierda, fue llevado de urgencia al hospital Padilla, donde falleció ayer a la madrugada.