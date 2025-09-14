Una pelea entre amigos terminó en un crimen en la capital tucumana

Los investigadores detuvieron a los dos sospechosos y secuestraron el vehículo que habrían utilizado para cometer el crimen. Sólo queda establecer cuál fue el motivo que originó una pelea entre jóvenes que derivó en la muerte de un muchacho de 24 años.
El viernes por la tarde, un grupo de amigos estaba reunido en la esquina de Rondeau y Gorriti, al sur de la capital tucumana. Por razones que aún no están claras, se inició una discusión. Uno de los participantes, totalmente ofuscado, les gritó que volvería para vengarse. A los pocos minutos, a bordo de un auto rojo, regresó y comenzó a disparar un arma de fuego. Hernán Facundo González (24 años) recibió un balazo a la altura de la axila izquierda, fue llevado de urgencia al hospital Padilla, donde falleció ayer a la madrugada.
Los testigos dijeron que, sin mediar palabras, un tal “Gordo Leo” abrió la ventanilla del auto y disparó. Personal de Homicidios y de la seccional 3ª investigó el hecho. En base a los testimonios recolectados, los investigadores lograron identificar a los autores del crimen. Por la mañana, encontraron el Fiat Mobi utilizado en el ataque y, por disposición del fiscal Pedro Gallo, aprehendieron a Ezequiel Bermudez. Por la tarde, acompañado por su defensor, se presentó ante las autoridades Braian Eduardo Molina (24), señalado como el autor de los disparos. Ambos serían acusados de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.
Este es el homicidio número 22 registrado en lo que va del año y fue el primero que se registró en la capital tucumana después de más de 40 días.