En Aguilares, Jorge Newbery venció a Concepción FC y sueña con la clasificación en el Anual

Los "Aviadores" se quedó con el clásico del sur ante los "Cuervos"; Almirante Brown dio la sorpresa en el Grupo A y Amalia festejó en la zona Repechaje.

Jorge Newbery venció por la mínima a Concepción FC. Jorge Newbery venció por la mínima a Concepción FC. Gentileza José Nieto
Hace 2 Hs

La quinta fecha de la zona Campeonato del Anual de la Primera A de la Liga Tucumana dejó goles, emociones y cambios en la tabla de posiciones.

En el grupo B se vivió uno de los clásicos del sur: Jorge Newbery venció a Concepción FC 1-0 con un golazo de Bruno López. La fiesta fue completa en las tribunas de los “Aviadores”, que junto a su rival quedaron con siete puntos, al igual que San Fernando, compartiendo el cuarto lugar.

En Alderetes, Ateneo igualó 0-0 con San Lorenzo de Santa Ana en un duelo sin goles ni diferencias en el marcador.

Por el grupo A, Almirante Brown sorprendió y le ganó 2-1 de visitante a San Juan. Carlos Romero y Daniel Gómez marcaron para los dirigidos por Sergio Décima, mientras que Gonzalo Sánchez descontó. Con este resultado, Tucumán Central lidera con 12 puntos, seguido por Unión del Norte, San Juan y Bella Vista.

En la zona Repechaje, Amalia se impuso con claridad ante San Lorenzo (Delfín Gallo) por 3-0 gracias a los goles de Santiago Juárez y un doblete de Hernán Díaz.

En el interzonal, San José derrotó a Santa Ana por 2-1, con tantos de Esteban Cansino y Hugo Ferrari, mientras que Alejandro López marcó para la visita.

Temas Club Atlético AmaliaDelfín GalloClub Almirante BrownConcepción Fútbol ClubClub Atlético Jorge Newbery de AguilaresBella VistaClub Atlético San FernandoLiga Tucumana
