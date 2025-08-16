 Tucumán Central fue una máquina y goleó 7 a 0 a Villa Mitre
Secciones
DeportesFútbol

Tucumán Central fue una máquina y goleó 7 a 0 a Villa Mitre

El "Rojo" arrancó de la mejor manera en la zona Campeonato.

16 Agosto 2025

El Torneo Anual de la Liga Tucumana de Fútbol abrió la segunda fase con una goleada que quedará en la memoria. Tucumán Central le dio una clase de contundencia a Villa Mitre y lo apabulló por 7 a 0, en el debut del grupo A de la zona campeonato.

El equipo dirigido por Walter Arrieta no tuvo piedad y, antes de los 22 minutos de juego, ya había sacado una ventaja de tres goles gracias a las conquistas de Nelson Martínez Llanos, Matías Smith y Diego Velárdez. El complemento apenas sirvió para confirmar la superioridad del “rojo” de Villa Alem: a los 30 segundos, Bruno Medina estampó el cuarto, repitió con el sexto, y los ingresados Felipe Estrada y Diego Martínez completaron la faena. Para colmo, el árbitro Sebastián D’Arpino expulsó a Braian Fernández, volante de Villa Mitre, en una tarde negra para el visitante.

El resto del grupo A

En Burruyacú, Unión del Norte reaccionó en el segundo tiempo y venció 3 a 1 a Almirante Brown. Los goles para los orientados por Mauricio Galván fueron de Iván Navarro (de penal), Alan Ávila y Nicolás Vizcarra, mientras que en la primera parte había descontado José Costilla para el “marino”. El árbitro Lautaro Cazorla expulsó a los defensores visitantes Lucas Peralta y Sebastián Álvarez.

La jornada se completó con el triunfo de San Juan como visitante: el “Santo del Este” se impuso 2 a 0 ante Azucarera Argentina, con tantos de Matías Prado y Enzo Díaz.

Grupo B y repechaje

Por el grupo B, en Leales, San Fernando derrotó 2 a 1 a San Lorenzo de Santa Ana, con goles de Luis Parrado y Luis Galván; Mario Caliva descontó para los “coreanos”. La fecha continuará este domingo en Tafí Viejo, con el cruce entre Talleres y Unión Simoca.

En la zona Repechaje, estos fueron los resultados de la primera fecha:

  • Grupo A: Sportivo Trinidad 1 (Matías Delgado) - Sportivo Guzmán 0.
  • Grupo B: Santa Rosa 1 (William Vivanco) - Deportivo Llorens 0.
  • Grupo D: Juventud Unida (Facundo Comán) 1 - Lastenia 0.
  • Interzonal: Santa Lucía FC 1 (Eduardo Rasgido) - All Boys 3 (Ángel Sandoval, Máximo Ávila y Enzo Cappeta).

Este domingo se medirán San José-Argentinos del Norte, Atlético Concepción-San Lorenzo de Delfín Gallo y Santa Ana-La Providencia. El lunes será el turno de Deportivo Marapa-Alto Verde.

En la Primera B

La segunda fase también tuvo acción en la Primera B. Por el grupo C, Sacachispa (gol de Maximiliano Gamboa) igualó 1 a 1 con Garmendia FC (Daniel Corbalán). Hoy, desde las 16, jugarán San Ramón-Cruz Alta. En el grupo A, el domingo se enfrentarán La Colonia-Ñuñorco en Deportivo Trancas, y el lunes El Corte FC-Ingenio Viejo en La Florida.

Temas Liga Tucumana de FútbolBurruyacuClub Tucumán CentralVilla AlemDiego Velárdez Diego MartínezMauricio GalvánUnión del Norte
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cuidado con la planta que atrae garrapatas y podría estar dentro de tu casa
1

Cuidado con la planta que atrae garrapatas y podría estar dentro de tu casa

2

Responsabilidades por el Día del Niño

3

Cartas de lectores: candidaturas testimoniales

4

Cartas de lectores: Yerba Buena, divino tesoro

Analizan el desarrollo futuro del cultivo de trufas en Tucumán
5

Analizan el desarrollo futuro del cultivo de trufas en Tucumán

Análisis de los precios del azúcar
6

Análisis de los precios del azúcar

Más Noticias
El gran viaje de los juguetes: un cuento para el Día del Niño

El gran viaje de los juguetes: un cuento para el Día del Niño

Héroes con delantal del Tucumán luminoso

Héroes con delantal del Tucumán luminoso

Avanzar hacia una agricultura más eficiente y sostenible

Avanzar hacia una agricultura más eficiente y sostenible

Destacan la importancia de contar con un asesor agrodigital

Destacan la importancia de contar con un asesor agrodigital

Maní: el país sigue siendo el principal exportador global

Maní: el país sigue siendo el principal exportador global

HLB: Pilcomayo recuperó el status de área libre del vector

HLB: Pilcomayo recuperó el status de área libre del vector

Análisis de los precios del azúcar

Análisis de los precios del azúcar

Analizan el desarrollo futuro del cultivo de trufas en Tucumán

Analizan el desarrollo futuro del cultivo de trufas en Tucumán

Comentarios