Tucumán Central fue una máquina y goleó 7 a 0 a Villa Mitre

El equipo dirigido por Walter Arrieta no tuvo piedad y, antes de los 22 minutos de juego, ya había sacado una ventaja de tres goles gracias a las conquistas de Nelson Martínez Llanos, Matías Smith y Diego Velárdez. El complemento apenas sirvió para confirmar la superioridad del “rojo” de Villa Alem: a los 30 segundos, Bruno Medina estampó el cuarto, repitió con el sexto, y los ingresados Felipe Estrada y Diego Martínez completaron la faena. Para colmo, el árbitro Sebastián D’Arpino expulsó a Braian Fernández, volante de Villa Mitre, en una tarde negra para el visitante.