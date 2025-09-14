Secciones
Seguridad

Banda del Río Salí: un joven fue asesinado a puñaladas y su primo, apodado "Pelao", quedó detenido

El crimen ocurrió en Bernabé Aráoz y Perú.

Banda del Río Salí: un joven fue asesinado a puñaladas y su primo, apodado Pelao, quedó detenido
Hace 2 Hs

Un violento hecho conmocionó a Banda del Río Salí este domingo 14 de septiembre de 2025. El mortal suceso se registró alrededor de las 13:00 horas en inmediaciones de las calles Bernabé Aráoz y Perú, a pocas cuadras de las márgenes del río Salí.

De acuerdo a las primeras investigaciones, una discusión entre dos primos terminó de la peor manera: uno de ellos, apodado “Pelao”, atacó con un arma blanca a su familiar, provocándole heridas mortales.

La víctima fue identificada como Brian Cuevas

Fuentes judiciales confirmaron que la víctima fatal es Brian Cuevas, de 25 años, quien presentaba lesiones de arma blanca en distintas partes del cuerpo. La autopsia correspondiente se practicará en las próximas horas.

En la escena del crimen habría testigos presenciales que presuntamente vieron el ataque y que ya fueron puestos a disposición de la Justicia.

El acusado ya fue aprehendido

Tras el ataque, el agresor se dio a la fuga, pero posteriormente fue aprehendido por las autoridades. El acusado, conocido en la zona como “Pelao”, permanece a disposición de la Justicia.

Intervención de la Fiscalía y del ECIF

El caso es investigado por la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo. En representación del Ministerio Público Fiscal se presentaron en la escena las investigadoras Sofía Medina, Julieta Molé y Florencia Núñez Roig, quienes supervisaron las medidas iniciales.

Además, se dispuso la intervención del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y de la División Homicidios, encargados de recolectar pruebas para esclarecer lo ocurrido.

Un crimen que conmociona a Banda del Río Salí

El homicidio de Brian Cuevas generó conmoción entre vecinos de Banda del Río Salí, quienes destacaron que la pelea familiar terminó de manera inesperada y brutal. La investigación continúa para determinar las causas que desencadenaron el ataque y la responsabilidad del acusado.

Temas TucumánBanda del Río Salí
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente
1

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

Una pelea entre amigos terminó en un crimen en la capital tucumana
2

Una pelea entre amigos terminó en un crimen en la capital tucumana

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?
3

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

Pablo Macchiarola: “Queremos evitar que los barrios privados sigan estrangulando a la ciudad”
4

Pablo Macchiarola: “Queremos evitar que los barrios privados sigan estrangulando a la ciudad”

Rumbo a octubre: Jaldo marca el ritmo en el baile electoral de a tres
5

Rumbo a octubre: Jaldo marca el ritmo en el baile electoral de a tres

Se “motouberiza” el transporte público
6

Se “motouberiza” el transporte público

Más Noticias
Neuquén: atacaron con molotovs, ladrillazos y palazos a la madre de un adolescente asesinado

Neuquén: atacaron con molotovs, ladrillazos y palazos a la madre de un adolescente asesinado

“Por favor, recen mucho: el angustiante ruego de Daniela Celis por Thiago Medina

“Por favor, recen mucho": el angustiante ruego de Daniela Celis por Thiago Medina

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

Rumbo a octubre: Jaldo marca el ritmo en el baile electoral de a tres

Rumbo a octubre: Jaldo marca el ritmo en el baile electoral de a tres

Siempre dijimos que el Estado es responsable del femicidio de Paola”

Siempre dijimos que el Estado es responsable del femicidio de Paola”

Pablo Macchiarola: “Queremos evitar que los barrios privados sigan estrangulando a la ciudad”

Pablo Macchiarola: “Queremos evitar que los barrios privados sigan estrangulando a la ciudad”

Una pelea entre amigos terminó en un crimen en la capital tucumana

Una pelea entre amigos terminó en un crimen en la capital tucumana

Comentarios