Marc Márquez celebró “a lo Messi” su victoria en Misano y quedó a un paso de la séptima corona de MotoGP

Marc Márquez volvió a brillar en MotoGP y lo hizo con un guiño al fútbol. El domingo 14 de septiembre de 2025, el español ganó el Gran Premio de San Marino y sorprendió a todos con un festejo “a lo Messi”: extendió su mono de competición frente al público, en un gesto idéntico al que Lionel Messi inmortalizó en 2017 en el Santiago Bernabéu tras darle al Barcelona un triunfo agónico en el clásico contra Real Madrid.
“Messi ha sido un referente dentro y fuera de la pista. Es imposible emularlo, pero la noche anterior, leyendo redes sociales, encontré un extra de motivación. Tenía muchas ganas de ganar y se me ocurrió celebrarlo así, aunque estoy lejos de él”, explicó Márquez tras la carrera, en alusión también a los aficionados que habían celebrado su caída en la sprint del sábado.
El gesto rememoró aquella noche del 23 de abril de 2017 cuando Messi mostró su camiseta número 10 a los 90.000 madridistas tras anotar su gol 500 y el tanto decisivo para el 3-2. Aquella prenda, con los años, fue subastada por casi 500.000 dólares.
La victoria de Márquez en San Marino fue ajustada: terminó apenas medio segundo delante de Marco Bezzecchi, con su hermano Álex completando el podio. Fue su undécimo triunfo de la temporada, que lo deja con 512 puntos y 182 de ventaja sobre su inmediato perseguidor. “El círculo está cerrado, solo falta ponerle el candado. Es cuestión de tiempo”, dijo Márquez, confiado en que la novena corona llegará en Japón con solo sumar tres puntos más que su hermano.