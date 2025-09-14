Marc Márquez celebró “a lo Messi” su victoria en Misano y quedó a un paso de la séptima corona de MotoGP

Marc Márquez volvió a brillar en MotoGP y lo hizo con un guiño al fútbol. El domingo 14 de septiembre de 2025, el español ganó el Gran Premio de San Marino y sorprendió a todos con un festejo “a lo Messi”: extendió su mono de competición frente al público, en un gesto idéntico al que Lionel Messi inmortalizó en 2017 en el Santiago Bernabéu tras darle al Barcelona un triunfo agónico en el clásico contra Real Madrid.