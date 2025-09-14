Según Financial Times, Javier Milei atraviesa "la mayor crisis de su presidencia"

El diario británico Financial Times (FT) aseguró que el presidente Javier Milei atraviesa “la mayor crisis” de su gestión, en un contundente análisis del momento político que atraviesa el Gobierno en varios frentes, con los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo, la impactante derrota de La Libertad Avanza en los comicios de la provincia de Buenos Aires, sumado a los problemas económicos. Según el medio, este combo genera nerviosismo entre los votantes y los mercados a poco más de un mes de las elecciones de medio término del 26 de octubre.