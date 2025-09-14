Secciones
¿Quiénes quieren ir al Mundial 2026?: los 10 de países que arrasaron con los tickets

Este inicio prometedor sugiere que el evento será un éxito global, superando las expectativas iniciales.

Hace 2 Hs

La venta de entradas para el Mundial 2026 ya ha comenzado, y en sus primeras 24 horas se ha registrado una inmensa cantidad de solicitudes. La FIFA ha revelado cuáles son los países con mayor demanda de boletos, mostrando un gran entusiasmo por la competencia. Este inicio prometedor sugiere que el evento será un éxito global, superando las expectativas iniciales.

El alto interés por los tickets refleja la pasión que genera el torneo a nivel mundial, incluso a más de un año de su realización. La FIFA se ha mostrado optimista ante esta respuesta, que supera los registros de mundiales anteriores en su etapa inicial. Esto anticipa un evento con estadios llenos y un ambiente vibrante, confirmando la magnitud del campeonato.

Los países que más entradas solicitaron para el Mundial 2026

A pocos meses de que comience el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, la FIFA ha registrado más de 1.5 millones de pedidos de entradas provenientes de 210 países. Como era de esperarse, la mayor demanda en el primer día provino de los países anfitriones. Este impresionante número refleja el enorme interés global por el torneo, que ya está generando gran expectativa.

En la lista de países con más solicitudes, Argentina, la actual campeona del mundo, se ubica en un destacado cuarto lugar. Justo detrás de ella se encuentra Colombia, demostrando el fervor futbolístico de la región. El ranking lo completan otras potencias como Brasil, Inglaterra, España, Portugal y Alemania, lo que augura un gran despliegue de aficionados de todo el mundo en los estadios.

-Estados Unidos

-Canadá

-México

-Argentina

-Colombia

-Brasil

-Inglaterra

-España

-Portugal

-Alemania

Un gran sorteo para tener entradas del mundial 2026

El enorme número de inscripciones recibidas demuestra el gran entusiasmo que genera el Mundial 2026. Según Heimo Schirgi, director de Operaciones, este torneo está destinado a marcar un antes y un después en la historia del fútbol.

El periodo de inscripción para el sorteo preferente de Visa se mantendrá abierto hasta el 19 de septiembre a las 11:00 am (hora del este). La hora de registro no afecta las probabilidades de ser seleccionado, ya que el proceso es aleatorio.

A partir del 29 de septiembre, los aficionados recibirán un correo electrónico con los resultados del sorteo. Quienes resulten elegidos serán notificados y se les asignará una fecha y franja horaria para poder comprar sus entradas, siempre sujetas a disponibilidad.

