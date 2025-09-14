Secciones
DeportesMás deportes

Lo mejor de la pelea: Crawford hizo historia y derrotó al "Canelo" Álvarez en Las Vegas

El estadounidense mantuvo su invicto y se llevó el combate por decisión unánime. Además, se consagró campeón indiscutido en tres categorías diferentes.

Hace 1 Hs

En un duelo histórico disputado en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Saúl “Canelo” Álvarez (63-3-2, 39 KO) perdió su condición de campeón indiscutido de los supermedianos tras caer frente a Terence “Bud” Crawford (42-0, 31 KO). El mexicano no pudo descifrar la estrategia de su rival y terminó cediendo los cinturones de la AMB, OMB, FIB, CMB y The Ring, en una decisión unánime que marcará un antes y un después en su carrera.

El triunfo de Crawford fue categórico. Subió dos divisiones para medirse con Canelo y no solo mantuvo su invicto, sino que consiguió un hito sin precedentes: proclamarse campeón indiscutido en tres categorías diferentes, después de haberlo logrado en superligero y welter. Una hazaña que lo ratifica como uno de los grandes del boxeo del siglo.

La derrota de Canelo parecía gestarse meses atrás, cuando enfrentó al cubano William Scull. Aunque salió vencedor en aquella contienda, Álvarez evidenció dificultades para lidiar con la movilidad de su oponente. Ese antecedente no pasó desapercibido para Crawford, quien presenció la velada y tomó nota de los problemas que el mexicano exhibió sobre el ring. Con su estilo zurdo, agilidad constante y precisión quirúrgica en los golpes, el estadounidense potenció esas debilidades hasta volverlas irreversibles.

Durante los doce asaltos, se vieron dos propuestas distintas: Canelo avanzando, intentando cortar el cuadrilátero y conectar golpes de poder, pero con menor volumen ofensivo que de costumbre. En contraste, Crawford desplegó su repertorio con desplazamientos rápidos y combinaciones cortas pero efectivas. La única carencia del estadounidense fue la falta de pegada definitiva, ya que, de haber tenido más potencia, la pelea podría haber terminado antes de las tarjetas.

Los fanáticos mexicanos aguardaban una merma física de Crawford con el correr de los rounds, algo que nunca sucedió. Por el contrario, el estadounidense mantuvo su ritmo hasta el final, ampliando la diferencia en puntos. Al sonar la campana, no quedaban dudas: los jueces fallaron 115-113 (dos veces) y 116-112, todos a favor de Crawford.

Con este resultado, Canelo Álvarez acumuló la tercera derrota de su trayectoria profesional, tras las sufridas ante Floyd Mayweather y Dmitry Bivol. La caída ante Crawford no solo lo despoja de su reinado en los supermedianos, sino que también abre un debate sobre el futuro inmediato de una de las máximas figuras del boxeo mundial.

Por su parte, Crawford escribió una página dorada en la historia del pugilismo al convertirse en campeón indiscutido en tres divisiones diferentes: superligero en 2017, welter en 2023 y supermediano en 2025. Un récord que refuerza su estatus como uno de los peleadores más dominantes de la era moderna.

Temas Saúl "Canelo" AlvarezLas VegasAsociación Mundial de BoxeoConsejo Mundial de BoxeoOrganización Mundial de BoxeoTerence Crawford
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Los bikers y la ruta 9: un problema con solución, pero sin respuestas

Los bikers y la ruta 9: un problema con solución, pero sin respuestas

Importa tanto la educación vial como la infraestructura, advierten los bikers tucumanos

"Importa tanto la educación vial como la infraestructura", advierten los bikers tucumanos

Karla Castro clasificó a cinco mundiales de Taekwondo ITF, nunca pudo viajar y ahora busca sponsors para cumplir su sueño

Karla Castro clasificó a cinco mundiales de Taekwondo ITF, nunca pudo viajar y ahora busca sponsors para cumplir su sueño

La Batalla de Tucumán MTB vuelve con su sexta edición y suma el running a la fiesta deportiva

La Batalla de Tucumán MTB vuelve con su sexta edición y suma el running a la fiesta deportiva

El Abierto de San Pablo abrió con gran nivel en su primera jornada

El Abierto de San Pablo abrió con gran nivel en su primera jornada

Lo más popular
Una pelea entre amigos terminó en un crimen en la capital tucumana
1

Una pelea entre amigos terminó en un crimen en la capital tucumana

Rumbo a octubre: Jaldo marca el ritmo en el baile electoral de a tres
2

Rumbo a octubre: Jaldo marca el ritmo en el baile electoral de a tres

Pablo Macchiarola: “Queremos evitar que los barrios privados sigan estrangulando a la ciudad”
3

Pablo Macchiarola: “Queremos evitar que los barrios privados sigan estrangulando a la ciudad”

Dimes y diretes de la Expo Agroganadera: una noche en la que primó la concordia
4

Dimes y diretes de la Expo Agroganadera: una noche en la que primó la concordia

La magnífica resurrección de una casa que parecía condenada a la piqueta
5

La magnífica resurrección de una casa que parecía condenada a la piqueta

Siempre dijimos que el Estado es responsable del femicidio de Paola”
6

Siempre dijimos que el Estado es responsable del femicidio de Paola”

Más Noticias
La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

Rumbo a octubre: Jaldo marca el ritmo en el baile electoral de a tres

Rumbo a octubre: Jaldo marca el ritmo en el baile electoral de a tres

Se “motouberiza” el transporte público

Se “motouberiza” el transporte público

Dimes y diretes de la Expo Agroganadera: una noche en la que primó la concordia

Dimes y diretes de la Expo Agroganadera: una noche en la que primó la concordia

Siempre dijimos que el Estado es responsable del femicidio de Paola”

Siempre dijimos que el Estado es responsable del femicidio de Paola”

Pablo Macchiarola: “Queremos evitar que los barrios privados sigan estrangulando a la ciudad”

Pablo Macchiarola: “Queremos evitar que los barrios privados sigan estrangulando a la ciudad”

Una pelea entre amigos terminó en un crimen en la capital tucumana

Una pelea entre amigos terminó en un crimen en la capital tucumana

La magnífica resurrección de una casa que parecía condenada a la piqueta

La magnífica resurrección de una casa que parecía condenada a la piqueta

Comentarios