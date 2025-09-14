Lo mejor de la pelea: Crawford hizo historia y derrotó al "Canelo" Álvarez en Las Vegas

La derrota de Canelo parecía gestarse meses atrás, cuando enfrentó al cubano William Scull. Aunque salió vencedor en aquella contienda, Álvarez evidenció dificultades para lidiar con la movilidad de su oponente. Ese antecedente no pasó desapercibido para Crawford, quien presenció la velada y tomó nota de los problemas que el mexicano exhibió sobre el ring. Con su estilo zurdo, agilidad constante y precisión quirúrgica en los golpes, el estadounidense potenció esas debilidades hasta volverlas irreversibles.