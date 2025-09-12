Luciana Tagliapietra en el Norte Rock 2025: "Es muy importante para nosotros, como tucumanos, mostrarnos desde nuestro lugar"
Mañana compartirá escenario con Babasónicos, Airbag y Silvestre y La Naranja. En una entrevista con LA GACETA habló sobre sus expectativas del show, adelantó detalles de su nuevo disco "Sean Felices" y reflexionó sobre la creciente movida artística local y la identidad norteña.
TUCUMANA. Tagliapietra será la única mujer local en el escenario del Norte Rock. FOTO PRENSA LUCIANA TAGLIAPIETRA
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Yerba Buena
NOTICIAS RELACIONADAS
Lo más popular