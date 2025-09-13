Seis provincias están alerta amarilla por vientos de hasta 75 km/h: ¿cuáles son?

A través de su Sistema de Alerta Temprana (SAT) el SMN advirtió a las 6:17 hs que la mayor parte de la región del Cuyo, así como algunas zonas del litoral, se enfrentarán a vientos en distintos momentos del sábado. Mientras que en Neuquén, Buenos Aires y La Pampa el fenómeno ocurrirá por al mediodía y la tarde, en Mendoza, San Juan y San Luis llegará por la tarde noche.