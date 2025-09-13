Secciones
SociedadClima y ecología

Seis provincias están alerta amarilla por vientos de hasta 75 km/h: ¿cuáles son?

El Servicio Meterológico Nacional dio aviso de que las provincias se enfrentarán a este fenómeno en distintos momentos del día.

Fuertes vientos azotarán a las provincias en la jornada de sábado. Fuertes vientos azotarán a las provincias en la jornada de sábado.
Hace 1 Hs

En la jornada del sábado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio aviso de que seis provincias de la parte mediterránea de nuestro país se encuentran bajo alerta meteorológica nivel amarillo por vientos de gran intensidad. Este fenómeno podría causar daños e interrumpir las actividades cotidianas.

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

A través de su Sistema de Alerta Temprana (SAT) el SMN advirtió a las 6:17 hs que la mayor parte de la región del Cuyo, así como algunas zonas del litoral, se enfrentarán a vientos en distintos momentos del sábado. Mientras que en Neuquén, Buenos Aires y La Pampa el fenómeno ocurrirá por al mediodía y la tarde, en Mendoza, San Juan y San Luis llegará por la tarde noche.

Alerta meteorológica amarilla por vientos

De acuerdo con el aviso del SMN, con velocidades entre 30 y 45 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h. Para el caso de Mendoza el organismo advirtió que "este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas".

Ante la severidad del pronóstico, el organismo meteorológico proporcionó la siguientes recomendaciones:

1- Asegurá los elementos que puedan volarse.

2- Mantenete alejado de los árboles ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas.

3- No estaciones tu vehículo bajo los árboles.

4- Mantené cerrada tu casa de la manera más hermética posible.

5- En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El tiempo en Tucumán

En Tucumán no rige esta alerta y la jornada de sábado estará marcada por un cielo parcialmente nublado, donde la mínima alcanzará los 11 °C y la máxima los 31°C. Hasta el mediodía las temperaturas oscilarían entre los 13°C y 22°C, en la tarde caería entre los 7°C y 12°C y la nubosa noche también marcaría la misma temperatura.  

Temas Servicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Escándalo por los audios: nuevos datos sobre la Andis complican al Gobierno
1

Escándalo por los audios: nuevos datos sobre la Andis complican al Gobierno

Los Pumas lograron una enorme victoria frente a Australia
2

Los Pumas lograron una enorme victoria frente a Australia

Javier y Axel, vidas paralelas
3

Javier y Axel, vidas paralelas

Pusineri tras la derrota en Rosario: “La ley del fútbol te cobra”
4

Pusineri tras la derrota en Rosario: “La ley del fútbol te cobra”

Atlético Tucumán perdió sobre el final ante Newell’s con goles de Cuesta y Guch
5

Atlético Tucumán perdió sobre el final ante Newell’s con goles de Cuesta y Guch

Pusineri falló en los cambios y Atlético Tucumán dejó escapar una chance inmejorable en Rosario
6

Pusineri falló en los cambios y Atlético Tucumán dejó escapar una chance inmejorable en Rosario

Más Noticias
Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Las joyas del campeón: cuatro bienes de lujo de Lionel Messi que pocos saben que tiene

Las joyas del campeón: cuatro bienes de lujo de Lionel Messi que pocos saben que tiene

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

El abuelo de la niña de nueve años, tras reunirse con las autoridades de la escuela: “Reconocieron errores, pero a medias”

El abuelo de la niña de nueve años, tras reunirse con las autoridades de la escuela: “Reconocieron errores, pero a medias”

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

El impresionante antes y después de Antonela Roccuzzo: su evolución en fotos

El impresionante antes y después de Antonela Roccuzzo: su evolución en fotos

Aseguraron que Zaira Nara se encerró en un baño con un actor y esta fue su reacción

Aseguraron que Zaira Nara se encerró en un baño con un actor y esta fue su reacción

Comentarios