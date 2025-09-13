Seis provincias están alerta amarilla por vientos de hasta 75 km/h: ¿cuáles son?

En la jornada del sábado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio aviso de que seis provincias de la parte mediterránea de nuestro país se encuentran bajo alerta meteorológica nivel amarillo por vientos de gran intensidad. Este fenómeno podría causar daños e interrumpir las actividades cotidianas.
A través de su Sistema de Alerta Temprana (SAT) el SMN advirtió a las 6:17 hs que la mayor parte de la región del Cuyo, así como algunas zonas del litoral, se enfrentarán a vientos en distintos momentos del sábado. Mientras que en Neuquén, Buenos Aires y La Pampa el fenómeno ocurrirá por al mediodía y la tarde, en Mendoza, San Juan y San Luis llegará por la tarde noche.
Alerta meteorológica amarilla por vientos
De acuerdo con el aviso del SMN, con velocidades entre 30 y 45 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h. Para el caso de Mendoza el organismo advirtió que "este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas".
Ante la severidad del pronóstico, el organismo meteorológico proporcionó la siguientes recomendaciones:
1- Asegurá los elementos que puedan volarse.
2- Mantenete alejado de los árboles ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas.
3- No estaciones tu vehículo bajo los árboles.
4- Mantené cerrada tu casa de la manera más hermética posible.
5- En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
El tiempo en Tucumán
En Tucumán no rige esta alerta y la jornada de sábado estará marcada por un cielo parcialmente nublado, donde la mínima alcanzará los 11 °C y la máxima los 31°C. Hasta el mediodía las temperaturas oscilarían entre los 13°C y 22°C, en la tarde caería entre los 7°C y 12°C y la nubosa noche también marcaría la misma temperatura.