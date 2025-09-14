Secciones
SociedadSalud

Cómo mantener los intestinos “bajo control” para prevenir enfermedades

Crece cada vez más la teoría de que este órgano del cuerpo funciona como un segundo cerebro.

Cómo mantener los intestinos “bajo control” para prevenir enfermedades
Hace 1 Hs

Los estudios sobre la microbiota intestinal son cada vez más elegidos por los especialistas para investigar. Se sostiene que los intestinos funcionan de tal forma que lo que suceda en ellos puede modificar el estado emocional de una persona. De allí que se crea que es de gran importancia cuidar su salud.

El alimento antioxidante que ayuda a retrasar el envejecimiento y mejora la digestión

El alimento antioxidante que ayuda a retrasar el envejecimiento y mejora la digestión

Según el Centro Médico de Enfermedades Digestivas de España, la microbiota es un conjunto de bacterias presentes en el aparato digestivo y genital que se posicionan tanto en la piel como demás órganos. La microbiota empieza a formarse mientras estamos en el vientre, pero cambia a lo largo de toda la vida.

Función de la microbiota intestinal

El centro médico indica que la microbiota cumple tareas que son esenciales para la salud del organismo. Por ejemplo, protegen el cuerpo de bacterias patógenas externas que puedan provocar enfermedades. Así, levantan una especie de barrera para protegernos de sustancias y microorganismos nocivos.

Otra de las funciones se relaciona con la anterior. La microbiota se encarga de mantener fuerte el sistema inmunológico. Incluso algunos estudios sugieren que el 70% de las defensas que desarrollamos dependen de este conjunto de microbios, entendidos como pequeños agentes vivos que circulan por el cuerpo.

Cómo cuidar la salud intestinal

Comer despacio. Masticar bien los alimentos antes de tragarlos ayuda a tragar menos aire y ser conscientes de la saciedad.

Comer porciones más pequeñas. Comer con moderación favorece la ingestión. Tener el estómago lleno puede provocar reflujo.

Fijar horas de descanso intestinal. Tratar de limitar la cantidad de alimentos que se consumen a partir de la tarde. El tracto intestinal está más activo por la mañana.

Manejar el estrés. Aprender formas saludables de tratar el estrés ayuda a reducir los niveles de sustancias que dañan los órganos.

Consumir probióticos. Hay alimentos ricos en probióticos que pueden ayudar a aliviar síntomas tanto de estreñimiento como de colon irritable.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tinnitus: el incómodo síntoma auditivo que aumenta en situaciones de estrés

Tinnitus: el incómodo síntoma auditivo que aumenta en situaciones de estrés

Ocho sorprendentes beneficios de tomar mate con coco todos los días

Ocho sorprendentes beneficios de tomar mate con coco todos los días

¿Se cae un mito? La “copita diaria de vino” no sería buena para el corazón

¿Se cae un mito? La “copita diaria de vino” no sería buena para el corazón

Tomar té de laurel en ayunas todos los días: ¿qué efectos tiene en el cuerpo?

Tomar té de laurel en ayunas todos los días: ¿qué efectos tiene en el cuerpo?

Las personas que se acuestan tarde están en riesgo de padecer diabetes, según un estudio

Las personas que se acuestan tarde están en riesgo de padecer diabetes, según un estudio

Lo más popular
Rumbo a octubre: Jaldo marca el ritmo en el baile electoral de a tres
1

Rumbo a octubre: Jaldo marca el ritmo en el baile electoral de a tres

Una pelea entre amigos terminó en un crimen en la capital tucumana
2

Una pelea entre amigos terminó en un crimen en la capital tucumana

Pablo Macchiarola: “Queremos evitar que los barrios privados sigan estrangulando a la ciudad”
3

Pablo Macchiarola: “Queremos evitar que los barrios privados sigan estrangulando a la ciudad”

Dimes y diretes de la Expo Agroganadera: una noche en la que primó la concordia
4

Dimes y diretes de la Expo Agroganadera: una noche en la que primó la concordia

Siempre dijimos que el Estado es responsable del femicidio de Paola”
5

Siempre dijimos que el Estado es responsable del femicidio de Paola”

Se “motouberiza” el transporte público
6

Se “motouberiza” el transporte público

Más Noticias
Qué pasó con Thiago Medina en su accidente: hizo su último posteo lo hizo mientras manejaba

Qué pasó con Thiago Medina en su accidente: hizo su último posteo lo hizo mientras manejaba

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: estado reservado con riesgo de vida

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: "estado reservado con riesgo de vida"

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Las joyas del campeón: cuatro bienes de lujo de Lionel Messi que pocos saben que tiene

Las joyas del campeón: cuatro bienes de lujo de Lionel Messi que pocos saben que tiene

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

El impresionante antes y después de Antonela Roccuzzo: su evolución en fotos

El impresionante antes y después de Antonela Roccuzzo: su evolución en fotos

Comentarios