Cómo mantener los intestinos “bajo control” para prevenir enfermedades

Los estudios sobre la microbiota intestinal son cada vez más elegidos por los especialistas para investigar. Se sostiene que los intestinos funcionan de tal forma que lo que suceda en ellos puede modificar el estado emocional de una persona. De allí que se crea que es de gran importancia cuidar su salud.
Según el Centro Médico de Enfermedades Digestivas de España, la microbiota es un conjunto de bacterias presentes en el aparato digestivo y genital que se posicionan tanto en la piel como demás órganos. La microbiota empieza a formarse mientras estamos en el vientre, pero cambia a lo largo de toda la vida.
Función de la microbiota intestinal
El centro médico indica que la microbiota cumple tareas que son esenciales para la salud del organismo. Por ejemplo, protegen el cuerpo de bacterias patógenas externas que puedan provocar enfermedades. Así, levantan una especie de barrera para protegernos de sustancias y microorganismos nocivos.
Otra de las funciones se relaciona con la anterior. La microbiota se encarga de mantener fuerte el sistema inmunológico. Incluso algunos estudios sugieren que el 70% de las defensas que desarrollamos dependen de este conjunto de microbios, entendidos como pequeños agentes vivos que circulan por el cuerpo.
Cómo cuidar la salud intestinal
Comer despacio. Masticar bien los alimentos antes de tragarlos ayuda a tragar menos aire y ser conscientes de la saciedad.
Comer porciones más pequeñas. Comer con moderación favorece la ingestión. Tener el estómago lleno puede provocar reflujo.
Fijar horas de descanso intestinal. Tratar de limitar la cantidad de alimentos que se consumen a partir de la tarde. El tracto intestinal está más activo por la mañana.
Manejar el estrés. Aprender formas saludables de tratar el estrés ayuda a reducir los niveles de sustancias que dañan los órganos.
Consumir probióticos. Hay alimentos ricos en probióticos que pueden ayudar a aliviar síntomas tanto de estreñimiento como de colon irritable.