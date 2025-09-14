Secciones
Los tres hábitos que mejoran nuestro sistema inmune: están comprobados por la ciencia

Distintas investigaciones científicas han revelado cuáles son las actitudes que podemos adoptar para reducir el riesgo de enfermarnos por padecimientos infecciosos.

Hace 1 Hs

Los cambios de estación traen consigo variaciones de temperatura que pueden tener diversos impactos en nuestra salud, mientras que nuestro sistema inmune es el encargado de prevenir cualquier efecto negativo. Cuando este último se ve comprometido, debemos acudir a medicamentos y sustancias artificiales que puedan recomponerlo. Sin embargo, existen hábitos que podemos adoptar para reforzar nuestras defensas sin la necesidad de acudir a pastillas o jarabes.

Reforzar nuestro sistema inmune implica no solo cuidar de nuestros pulmones, que es quizás el lugar más afectado cuando de virus y bacterias se habla. Los resfríos y las gripes muchas veces tienen sus orígenes en el debilitamiento de células inmunológicas de nuestro intestino. Aunque parezca poco creíble, esta parte de nuestro cuerpo concentra una gran cantidad de defensas y las razones son bastante lógicas.

Las actitudes que debemos adoptar para reforzar nuestro sistema inmune

Un increíble 80% de nuestras células inmunológicas se encuentra alojado en nuestro intestino. Esto se debe a que al ingerir alimentos, nuestro cuerpo debe estar preparado constantemente para combatir los gérmenes que ingerimos con cada comida o bebida. Las potenciales bacterias dañinas ingresan a un mundo lleno de microbios que conforman la bacteria que vive en nuestro intestino, formando un microbioma encargado a la vez de eliminar aquellos agentes que suponen un riesgo para la salud.

Por ello resulta fundamental para nuestro sistema inmune integral cuidar de la bacteria que vive en nuestra microbiota, un grupo de “buenos” gérmenes que previenen a nuestro cuerpo de enfermarse. La manera de cuidar de ellos es asegurando que disponemos de una variedad de los mismos, para que a la vez ningún tipo de estos se salga de control. Una manera de cuidar de nuestra microbiota para reforzar nuestro sistema inmune es a través de nuestra alimentación.

Variedad en las comidas

“Comer una gran variedad de frutas, verduras y legumbres es una de las mejores cosas que podemos hacer para ayudar a que nuestra microbiota florezca”, destaca Caroline Childs, nutricionista de la Universidad de Southampton en Inglaterra. “Cuanta mayor variedad de comedias ingiramos, mayor será la variedad de bacterias que tendremos en nuestro estómago”, advierte la especialista.

A la vez esta variedad promueve la salud en general. “Existe una gran cantidad de nutrientes que cumplen un rol importante en nuestro sistema inmune”, advierte Childs. Entre esas lista se encuentra el hierro, el cual nuestro cuerpo necesita para elaborar glóbulos rojos, así como vitamina D que ayuda a reforzar los huesos.

Hacer del movimiento algo regular

Mientras que el ejercicio es otra estrategia para reforzar la microbiota y por ende el sistema inmune. Un estudio publicado en 2019 por la Universidad de Illinois Urbana Champaign destacó que mantenernos activos aumenta la cantidad de bacterias “buenas” en nuestro intestino. Otro estudio publicado en 2021 resaltó que aquellas personas que realizaban al menos 150 minutos de ejercicio a la semana se mostraban un 31% menos probables de enfermarse que aquellos que ejercitaban menos. A la vez, estas personas más activas se mostraban un 37% menos propensas a morir de infecciones. El estudio fue realizado a partir de análisis de más de 500.00 individuos.

Pasar tiempo en la naturaleza

Mientras que otro hábito más inesperado puede beneficiar ampliamente nuestro sistema inmune. Una gran cantidad de estudios han demostrado los beneficios que tiene para la salud pasar tiempo en la naturaleza. En 2021 un análisis basado en 33 estudios donde se expuso a personas o animales a espacios naturales dio cuenta de los efectos que estos espacios pueden tener en el bienestar. La exposición a químicos naturales como aquellos liberados por los árboles lograron estimular los sistemas inmunes de los participantes, decreciendo las reacciones alérgicas y la falta de aliento por asma, aunque las razones de este fenómeno aún no son claras.

