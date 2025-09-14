Los tres hábitos que mejoran nuestro sistema inmune: están comprobados por la ciencia

Mientras que el ejercicio es otra estrategia para reforzar la microbiota y por ende el sistema inmune. Un estudio publicado en 2019 por la Universidad de Illinois Urbana Champaign destacó que mantenernos activos aumenta la cantidad de bacterias “buenas” en nuestro intestino. Otro estudio publicado en 2021 resaltó que aquellas personas que realizaban al menos 150 minutos de ejercicio a la semana se mostraban un 31% menos probables de enfermarse que aquellos que ejercitaban menos. A la vez, estas personas más activas se mostraban un 37% menos propensas a morir de infecciones. El estudio fue realizado a partir de análisis de más de 500.00 individuos.