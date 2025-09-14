Las cinco razones por las que debemos caminar luego de cada comida

Mientras que caminar después de comer puede tener impactos en nuestra salud cardíaca. Estudios han demostrado que las distintas formas de ejercicio son compatibles con el bienestar de nuestro corazón. Se ha comprobado que que este tipo de actividad puede reducir la presión arterial, el colesterol, así como el riesgo de sufrir de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Un estudio publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos reveló que hacer ejercicios rápidos como una caminata de 10 a 15 minutos después de una comida puede ser más beneficioso que un ejercicio extenso y tedioso para reducir el riesgo de enfermedades cardíacas.