Las cinco razones por las que debemos caminar luego de cada comida

Muchas personas verán conveniente una caminata a primera hora de la mañana, antes de siquiera probar un bocado del desayuno. Aunque los beneficios que supone esta actividad antes de comer son varios y ya bastante populares, resulta que los especialistas ven en la actividad posterior a las comidas grandes ventajas que no debemos desatender.
Luego de una comida copiosa, o quizás no, pocas actividades pueden pasar por nuestra mente más que irnos a recostar, mientras que la idea de una caminata puede que esté lejos de nuestros horizontes. Pero aunque pocos puedan imaginarlo, este tipo de ejercicio puede traer una serie de beneficios para nuestra salud y no son solo a nivel anímico. Se ha demostrado que caminar después de comer puede tener impactos positivos en nuestra salud en general, por lo que deberíamos tomarlo en consideración para las próximas comidas.
Las cinco razones por las que debemos empezar a caminar después de comer
Para conocer todos los beneficios que una caminata después de una comida pueden implican para nuestra salud, la Dr Heather Viola, médica de Mount Sinai Doctors-Ansonia, elabora una enumeración de cinco razones por las que deberíamos calzarnos las zapatillas y admitir un paseo luego de las comidas. Entre los impactos para la salud de esta actividad se destaca la mejora en el proceso de digestión.
La hinchazón, la constipación, el reflujo y las incomodidades en el estómago son signos sumamente incómodos de que estamos sufriendo de indigestión. Para aliviar estos síntomas podemos tomar estrategias como una caminata rápida. “Caminar luego de comer estimula el estómago y los intestinos, haciendo que la comida se mueva más rápido lo que reduce la indigestión la indigestión”, destaca Viola.
Bienestar para nuestro corazón
Mientras que caminar después de comer puede tener impactos en nuestra salud cardíaca. Estudios han demostrado que las distintas formas de ejercicio son compatibles con el bienestar de nuestro corazón. Se ha comprobado que que este tipo de actividad puede reducir la presión arterial, el colesterol, así como el riesgo de sufrir de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Un estudio publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos reveló que hacer ejercicios rápidos como una caminata de 10 a 15 minutos después de una comida puede ser más beneficioso que un ejercicio extenso y tedioso para reducir el riesgo de enfermedades cardíacas.
Reducir los niveles de azúcar en sangre
Viola destaca que no movernos después de comer puede resultar en picos excesivos de los niveles de azúcar en sangre, lo que a la vez puede derivar en una sobreexigencia de nuestro hígado y músculos que normalmente reservan el azúcar en sangre, lo que sostenido en el tiempo puede provocar resistencia a la insulina y abrir el escenario a problemas más graves como la diabetes tipo dos. Estudios han demostrado que caminar después de comer es una estrategia efectiva para reducir los riesgos de sufrir picos de azúcar.
Favorecer la pérdida de grasa corporal
Los beneficios continúan en la pérdida de peso. Caminar puede ayudar en la regulación del apetito y reducir el riesgo de sufrir atracones entre comidas. La especialista recomienda realizar caminatas rápidas de cuatro a cinco kilómetros por hora. Pero si no podemos cumplir con ese objetivo, una salida a paso lento resulta más conveniente que recostarse después de una comida.
Dormir mejor
Por último la especialista destaca que caminar después de comer, particularmente, ayuda a regular el ritmo circadiano. Esta actividad promueve el ciclo natural de sueño de nuestro cuerpo, haciendo más fácil el momento de quedarnos dormidos a la vez que podemos lograr un descanso más profundo y reparador. Caminar después de comer puede ayudar a reducir las incomodidades sufridas en nuestro estómago luego de las comidas, sintiéndonos más aliviados para lograr un sueño sin interrupciones.