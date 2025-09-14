Vivir como en las zonas azules… sin mudarte de ciudad

El propósito de cada día

La longevidad no se explica solo por la dieta. En todas las zonas azules aparece un elemento común: tener un motivo para levantarse cada mañana. En Japón a esto lo llaman ikigai, que podría traducirse como “la razón de ser” o “lo que hace que la vida valga la pena”. No se trata necesariamente de una gran misión, sino de encontrar un sentido en las pequeñas cosas de todos los días como cuidar un jardín, cocinar para la familia, aprender algo nuevo o compartir tiempo con los amigos.